ПСЖ победил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, уступая 0:2

В ночь на 23 января завершился седьмой тур общего этапа Лиги чемпионов. ПСЖ и "Барселона" одержали победы, уступая в счете, а "Бавария" неожиданно проиграла "Фейеноорду" со счетом 0:3. Об этих и других матчах расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Топ-матчи и бешеные развязки

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Предпоследний тур общего этапа Лиги чемпионов раскалил ситуацию в турнирной таблице до предела. И удивительно, что центральный матч двух игровых дней прошел между командами, которые вопреки своему статусу осели на дне табеля о рангах.

Два суперклуба – ПСЖ и "Манчестер Сити" – провалились в предыдущих играх и бьются лишь за топ-24. При этом парижане до встречи с английским грандом и вовсе находились в зоне вылета из турнира. Но теперь все ровно наоборот.

Основные события в столице Франции развернулись во втором тайме: на старте 45-минутки "Сити" повел 2:0, однако стремительно растерял преимущество. На 78-й минуте ПСЖ и вовсе вышел вперед усилиями Жоау Невеша, а в концовке встречи Гонсалу Рамуш окончательно пригвоздил команду Хосепа Гвардиолы, – 4:2. Благодаря этой победе подопечные Луиса Энрике запрыгнула в топ-24, а вот англичане опустились в зону вылета. Российский вратарь Матвей Сафонов наблюдал за великим камбэком со стороны, оставшись в запасе.

Зато все роскошно у другой команды Туманного Альбиона – "Ливерпуля". Команда Арне Слота еще ни разу не потеряла очки, и во встрече против "Лилля" решила не изменять традиции. На гол Мохамеда Салаха в первом тайме во втором ответил лидер французов Джонатан Дэвид, однако против мяча Харви Эллиотта из-за пределов штрафной козырей у оппонента уже не нашлось. 2:1 в пользу англичан и безоговорочное первое место в таблице. К слову, до этого "Лилль" не проигрывал аж 21 матч во всех турнирах.

Второй в таблице нынче идет "Барселона", но каталонцы вполне могли закончить седьмой тур намного ниже. По ходу встречи с "Бенфикой" команда Ханси Флика проигрывала 1:3 и 2:4 к 78-й минуте, но за оставшееся время сумела организовать безумный камбэк. Для начала "Барселона" сравняла счет, а за секунды до конца Рафинья улетел в контратаку, в одного разобрался с оппонентами и пробил из штрафной низом в противоход вратарю Анатолию Трубину – 5:4. После матча команды даже успели подраться в подртибунке из-за оскорблений в адрес бразильца, но настроение после такого результата ему это подпортило едва ли.



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Еще одна большая вывеска – битва мадридского "Атлетико" и леверкузенского "Байера". Команда Диего Симеоне максимально усложнила себе жизнь, так как Пабло Барриос на 23-й минуте умудрился получить прямую красную карточку за удар шипами в икроножную мышцу соперника. Лишнего немецкая команда-сенсация прошлого сезона разыграла в конце первой 45-минутки, когда мяч головой забил Пьеро Инкапье.

Однако "матрасники" умеют больно кусаться, и на 52-й минуте Хулиан Альварес сравнял счет. Сюжет закрутился еще мощнее, когда Инкапье на 76-й тоже получил красную, и при игре 10 на 10 испанцы сумели найти свой шанс. Все тот же Альварес в концовке исполнил сольный номер и принес своей команде победу – 2:1.

А вот миланский "Интер" довольно спокойно сохранил свои позиции в топ-8: команда Симоне Индзаги на выезде победила пражскую "Спарту" 1:0. Свой экстра-класс в очередной раз показал форвард итальянцев Лаутаро Мартинес, забив единственный мяч в этой встрече. Чехи же потеряли все шансы на топ-24.

Серединка на половинку

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В топ-8 до старта турнира ждали мадридский "Реал", но действующий обладатель трофея Лиги чемпионов на общем этапе выступает крайне неровно. Команда Карло Анчелотти до седьмого тура шла близко к зоне вылета, а посему домашняя победа над "Зальцбургом" была нужна "сливочным" так же сильно, как их лидеру Винисиусу – "Золотой мяч".

В итоге бразилец и его партнеры добились своего, выиграв 5:1. У Винисиуса дубль, его соотечественника Родриго – тоже, плюс свой мяч вкатил Килиан Мбаппе. Причем француз оформил курьезный гол, обокрав растерявшегося вратаря австрийцев. Положение "Реала" в таблице заметно улучшилось: теперь они – 16-е, а были за пределами первой 20-ки. "Зальцбург" же в следующем туре скажет Лиге чемпионов: "До свидания!"

Куда ближе к топ-8 шли "Монако" и "Астон Вилла". И здесь команда Александра Головина сумела закрепиться впритык к тем, кто выйдет в 1/8 финала, победив со счетом 1:0 за счет гола Вильфрида Синго на 8-й минуте с добивания после углового. Россиянин, к слову, вышел в составе французской команды во втором тайме: хоть и не забил, но пару раз опасно пробил по воротам аргентинского кипера Эмилиано Мартинеса.



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Скверно в Лиге чемпионов, да и в целом по сезону, выглядит "Ювентус" под руководством Тьяго Мотты. При тренере, который в прошлом соорудил яркую "Болонью", черно-белые выглядят серо. Вот и в выездной игре против "Брюгге" 0:0 и всего один удар в створ на две команды. Язвительные комментарии в Сети вроде "Ничьентус" и "Тьягомотина" не заставили себя долго ждать. Благо хоть итальянцы пока в гонке за топ-24. К слову, как и "Брюгге".

Другой итальянский гранд – "Милан" – перебрался в топ-8, победив дома испанскую "Жирону" 1:0. Для последних заключительный тур станет финалом еврокубковой кампании этого сезона. А вот немецкий суперклуб – "Бавария" – оглушительно провалился в Нидерландах, разгромно проиграв "Фейеноорду" 0:3. Команда Венсана Компани нанесла 32 удара, но количество не переросло в качество. Теперь мюнхенцы обитают в середине таблицы.

Момент прощания

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Еще до седьмого тура было сразу несколько клубов, которые потеряли все шансы на выход хотя бы в стыки за право сыграть в 1/8 финала. Один из них – "Слован", который пока так и не смог взять ни одного очка. "Штутгарту" словаки пытались навязать оппозицию, но немцы все же сумели сохранить статус кво – 3:1.

В подвале таблицы проиграли и два клуба с россиянами в составе: австрийский "Штурм" на выезде был уничтожен итальянской "Аталантой" 0:5 (вратарь Даниил Худяков на поле не вышел), а сербская "Црвена Звезда" не сумела остановить ПСВ из Нидерландов, – 2:3 (полузащитник Егор Пруцев не попал даже в заявку). А вот ужаснейший швейцарский "Янг Бойз" умудрился продержаться почти весь матч против "Селтика": куча отмененных голов шотландцев и незабитый пенальти в их же исполнении заставили горячую британскую публику бесконечно хвататься за головы. Все решил эпизод в концовке, когда после выстрела форварда "Селтика" Адама Айды мяч отскочил в ногу капитану "Янг Бойз" Лорису Бенито и провальсировал в сетку – 0:1.

Попрощалась с Лигой чемпионов и "Болонья", однако сделала это максимально красиво. В гости к итальянцам приехала дортмундская "Боруссия", которая до середины второго тайма вела в счете благодаря точному пенальти в исполнении Серу Гирасси. Но "Болонья" сотворила шок, забив на 71-й и 72-й минуте, оформив тем самым первую победу в ЛЧ в этом сезоне. Да еще и поспособствовала увольнению главного тренера немцев Нури Шахина, чья работа и так давно была поперек горла боссам "шмелей" из-за чудовищного выступления в Бундеслиге. Не спасло специалиста даже место в топ-24 ЛЧ, которое Дортмунд пока все же сохраняет.



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Доигрывает общий этап и "Лейпциг", который в седьмом туре подсластил пилюлю, победив лиссабонский "Спортинг" 2:1. Как и в случае с "Болоньей", эта победа для немцев стала первой в нынешнем розыгрыше. Слабейшее выступление команды, которая еще в прошлом сезоне билась с "Реалом" в плей-офф.

Зато сохранил шансы на стыки украинский "Шахтер", который разобрался с командой-открытием общего этапа и дебютантом Лиги чемпионов – французским "Брестом" – со счетом 2:0. Биться до последнего будет и загребское "Динамо", оставшееся в деле даже несмотря на выездное поражение от лондонского "Арсенала" 0:3, – спасибо потерявшим очки конкурентам за это.

Заключительный тур общего этапа состоится уже 29 января, причем все 18 матчей пройдут в один день. Посмотреть турнирную таблицу и ознакомиться со всеми раскладами перед решающими битвами можно здесь.

Финальные сражения обещают быть воистину безумными.

