Худяков в дебютном матче отыграл на ноль против "Жироны" в Лиге чемпионов

27 ноября завершились матчи 5 тура общего этапа Лиги чемпионов. О главных событиях двух игровых дней расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Мбаппе падает на дно

Фото: AP Photo/Jon Super

Одним из главных противостояний 5 тура стала битва "Ливерпуля" и мадридского "Реала". Первые до очного противостояния шли в лидерах, не потерпев ни одного поражения, вторые же неожиданно обосновались в середине громадной общей таблицы. Напомню, что напрямую в плей-офф выходят первые восемь команд, а в стыковой раунд за право продолжить борьбу – занявшие места с 9-е по 24-е.

По итогам встречи "Реал" рухнул как раз на 24-ю строчку. Даже загребское "Динамо" в табели о рангах пока смотрит на испанцев сверху вниз. "Ливерпуль" разбил подопечных Карло Анчелотти, показав более цельный, содержательный и острый футбол. При этом у "сливочных" был шанс вернуться в шоу. После того, как на 52-й минуте счет открыл полузащитник "красных" Алексис Макаллистер, "Реал" получил право на пенальти, – и Килиан Мбаппе его не забил благодаря сейву Кивана Келлехера.

Правда, у "Ливерпуля" после этого с точки промазал Мо Саллах, но в отличие от оппонентов, англичане смогли еще раз отличиться с игры: шикарный кросс головой замкнул вышедший на замену Коди Гакпо – 2:0. Слот и его команда стали единоличными лидерами таблицы, выиграв пять игр из пяти.

Сплошное деклассирование

Фото: AP Photo/Joan Monfort

В первый игровой день сразу пять из девяти встреч завершились разгромами. "Барселона" отгрузила французскому "Бресту" три безответных мяча, немецкий "Байер" в ворота "Зальцбурга" – пять, а мадридский "Атлетико" пражской "Спарте" – и вовсе шесть.

Порезвился и "Арсенал" в матче против "Спортинга": англичане уверенно победили на выезде со счетом 5:1. А вот "Янг Бойз" от итальянской "Аталанты" досталось еще сильнее – 6:1 в пользу экс-клуба Алексея Миранчука. Швейцарцы вообще пока – худшая команда общего этапа с пятью поражениями и разницей мячей 2–17.

Во второй игровой день все было не так лихо, но без разгромов все равно не обошлось. Причем один из результатов – сенсационный: сербская "Црвена Звезда" дома проехалась по "Штутгарту" 5:1. Да и загребскому "Динамо" в игре против дортмундской "Боруссии" тоже было несладко – 0:3.

Гвардиола – лицо пятого тура

Фото: AP Photo/Dave Thompson

"Манчестер Сити" в жутком кризисе: до встречи 5 тура против нидерландского "Фейеноорда" команда Хосепа Гвардиолы потерпела пять поражений подряд во всех турнирах. Ничего подобного в карьере мэтра еще не было.

До 75 минуты казалось, что серия оборвется – "горожане" уверенно били оппонента 3:0. Что произошло потом, необъяснимо: "Сити" развалился, пропустил три и вместо трех очков довольствуется лишь одним. Команда Гвардиолы стала первой в истории турнира, которая упустила победу при подобных обстоятельствах.

К журналистам испанский тренер вышел с расцарапанным носом и следами от ногтей на лысине. Гвардиола признался, что после такого фиаско хотел "сделать себе больно". Хотя, казалось бы, куда уж больнее.

Россия – на поле

В пятом туре сразу два голкипера из РФ получили шанс проявить себя. Один из них – 20-летний вратарь австрийского "Штурма" Даниил Худяков, вышедший в старте на матч с "Жироной". Для него это вообще первая официальная игра в составе нового клуба, куда он перешел минувшим летом.

Совпадение или нет, но с Худяковым на страже "Штурм" одержал первую победу в нынешнем розыгрыше и первую в финальном раунде ЛЧ за 24 года. Причем Даниил явно привнес фарт: на 23-й минуте полузащитник "Жироны" Иван Мартин после прострела партнера умудрился не попасть в опустевший створ буквально с метра, послав мяч над перекладиной. Австрийцы же единственный мяч забили на 59-й минуте, а Худяков в ключевой момент совершил сейв.

Еще совсем недавно против той же "Жироны" свой первый шанс в нынешнем розыгрыше ЛЧ получил голкипер ПСЖ Матвей Сафонов (оба, к слову, от испанцев не пропустили). Россиянин все чаще становится первым выбором наставника парижан Луиса Энрике, вот и в выездном матче против "Баварии" он предпочел его, а не маститого Джанлуиджи Доннарумму.

ПСЖ в итоге проиграл со счетом 0:1, а единственный гол был забит не без оплошности Матвея, не слишком уверенно выбившего мяч после подачи мюнхенцев. Однако в то же время Сафонов совершил шесть сейвов и был признан некоторыми аналитиками лучшим в составе французов. При этом сам ПСЖ – пока одно из главных разочарований общего этапа: четыре очка после пяти туров и место в зоне вылета для богатых и амбициозных парижан сродни катастрофе.

У другого французского клуба – "Монако" – дела идут получше, но 5-й тур для них тоже сложился не очень. Хотя начиналось все здорово: на 13-й минуте вышедший в старте Александр Головин оформил голевую передачу, четко прострелив на ногу Эльессу Бен-Сегиру. В середине второго тайма счет был уже 2:1 в пользу монегасков, однако они умудрились упустить три очка, пропустив голы-близнецы после кроссов с флангов на 84-й и 88-й минуте. Благо, из лидирующей восьмерки после этого Головин и его команда не вылетели.

Все результаты 5 тура и турнирную таблицу общего этапа можно посмотреть здесь.

