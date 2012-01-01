"Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов со счетом 4:1

23 октября завершился третий тур общего этапа Лиги чемпионов. О главных событиях двух минувших игровых дней расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Неожиданный лидер и провал фаворитов

Первая восьмерка команд в общей таблице, которая выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую, после первых трех туров выглядит не так, как многие ожидали.

Максимум очков смогли набрать лишь два клуба. И если "Ливерпуль", который в третьем туре сломил волю "Лейпцига" (1:0), наверху смотрится вполне органично, то вот пребывание там "Астон Виллы", до того не игравшей в ЛЧ с 1983 года, – одна из главных сенсаций. Причем в победе бирмингемцев над убитым швейцарским "Янг Бойз" (3:0) нет ничего фантастического, а вот последующие за ней виктории над "Баварией" (1:0) и "Болоньей" в последнем туре (2:0) смотрелись очень убедительно. Похоже, "король Лиги Европы" Унаи Эмери подобрал ключики и к главному европейскому клубному турниру.

Первая восьмерка вообще не досчиталась топов: к примеру, вы не увидите там "Ювентус", который после домашнего поражения от "Штутгарта" (0:1) обосновался на 14-м месте. А еще ниже – на 19-й строчке, мегабогатый ПСЖ, не совладавший в родных стенах с нидерландским ПСВ (1:1). Нет там и "Реала" с "Барселоной", но об их подвигах в третьем туре чуть позже поговорим отдельно.



Стоит напомнить, что если первые восемь команд пройдут в 1/8 финала напрямую, то вот клубы с 9 по 24 места разыграют право выступить на этой стадии в стыковых матчах. Поэтому те же "Ювентус" с ПСЖ к данному моменту находятся в безопасности в плане продолжения борьбы за трофей.

Те же, кто после восьми туров окажется ниже топ-24, покинет турнир. И за этой чертой пока находятся такие клубы, как "Милан", мадридский "Атлетико" (обе – по три очка в трех встречах) и "Лейпциг" (0 очков). Свой матч в третьем туре выиграли только итальянцы (3:1 против "Брюгге"), размочив скверную серию из двух поражений.

Обошлись без россиян

"Монако" в третьем туре у себя дома дежурно взломал "Црвену Звезду" (5:1), благодаря чему набрал семь очков и обосновался в первой восьмерке. Александр Головин появился на поле во втором тайме, но отличиться результативными действиями ему не удалось.

Настораживает, что у российского полузащитника вообще давненько не обновлялись графы "голы" и "результативные передачи" – 0+0 уже 10 последних матчей в официальных турнирах. Главный тренер "Монако" Ади Хюттер пока защищает Головина, оправдывая "баранки" набором формы после травмы. Но если так продолжится и дальше, Александр рискует выпасть из основной обоймы, – чего очень бы нам не хотелось.

У других россиян дела в третьем туре ЛЧ тоже шли не так здорово. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов наблюдал со скамейки, как его клуб дома сенсационно не выиграл у ПСВ. Голкипер австрийского "Штурма" Даниил Худяков тоже не вышел на поле, а его команда дома уступила "Спортингу" (0:2). А полузащитник Егор Пруцев из все той же "Црвены" вообще остался вне заявки.

К слову, сербы и австрийцы проиграли все три матча общего этапа и увязли на дне громадной таблицы. И зацепок к стремительному подъему пока не видно.

Бразильский карнавал в Европе

От битвы мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии" (5:2) ждали огня, но настолько крутой сценарий в повторении прошлогоднего финала ЛЧ предугадать было невозможно. Немцы под руководством Нури Шахина еще до перерыва оглушили испанцев, вкатив действующим победителям турнира сразу два мяча. И ни один из них "Реал" до перерыва отыграть не сумел – пахло большой сенсацией.

Однако во втором тайме "сливочные" просто уничтожили соперника, заколотив сразу пять голов. Причем хет-трик оформил неудержимый бразилец Винисиус Жуниор, который на всех парах несется за первым в карьере "Золотым мячом".





Эмилио Бутрагеньо директор мадридского "Реала" То, как Винисиус двигается с мячом, его игра и способность забивать важные голы во многом напоминают мне Пеле в юности.

Сам Винисиус после игры светился от счастья и рассказал журналистам, что хочет остаться в "Реале" навсегда. Сильное заявление, с учетом астрономического миллиарда евро за пять лет, который предлагали ему в Саудовской Аравии минувшим летом.



Другой бразилец – Рафинья – стал главной звездой битвы "Барселоны" и "Баварии" (4:1). Более того, свой первый гол латиноамериканский капитан каталонцев вкатил на первой минуте, оставив не у дел Мануэля Нойера после выхода один на один. Да, голеадор мюнхенцев Харри Кейн довольно быстро отыграл этот мяч, но супербомбардир испанцев Роберт Левандовский стремительно восстановил статус-кво. А затем Рафинья уложил еще по голу в первом и втором таймах, тем самым оформив второй бразильский хет-трик в третьем туре ЛЧ.

После побед у "Барсы" и "Реала" по шесть очков в таблице, что пока забронировало для них 10-е и 12-е места соответственно. Но если испанские суперклубы продолжат в том же духе, подъем в лидирующую восьмерку будет делом времени.

"Боруссия" же благодаря двух ярким результативным победам на старте продолжает оставаться довольно высоко (11 место), а вот "Бавария", выдав 9:2 в первом матче против загребского "Динамо", забуксовала, проиграв две игры подряд. И те же "Милан" с "Атлетико" подопечные Венсана Компани пока опережают лишь по дополнительным показателям – а так бы тоже шли в вылетающей из турнира группе.

Увидеть полную таблицу и узнать все результаты третьего тура Лиги чемпионов можно здесь.

