"Реал" и "Бавария" проиграли свои матчи второго тура Лиги чемпионов

2 октября завершился второй тур общего этапа Лиги чемпионов, и он принес немало сенсаций. В частности, мадридский "Реал" уступил "Лиллю", а лиссабонская "Бенфика" разгромила "Атлетико". При этом нашлось место и героическим камбэкам. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Thibault Camus

Минувший игровой день второго тура Лиги чемпионов по смысловому наполнению существенно отличался от первого. Если во вторник многие фавориты прошлись катком по своим оппонентам, то в среду почти все гранды испытали проблемы – но об этом позже.

Программа матчей 2 октября началась с довольно дежурной выездной победы действующего победителя Лиги Европы – итальянской "Аталанты" – над украинским "Шахтером" со счетом 3:0. "Горняки" пока не только не выигрывают, но даже не могут забить.

Повеселили зрителей "Жирона" и "Фейеноорд". Испанцы сыграли активнее в атаке, но все их усилия впереди перечеркнули два мяча в свои же ворота. В итоге клуб из Нидерландов после сокрушительного поражения от "Байера" в первом туре побеждает со счетом 3:2 и забирает первые три очка в обновленной Лиге чемпионов. С учетом того, что в игре было еще и по одному незабитому пенальти у каждой из команд, картина складывается пестрая.

Одной из главных сенсаций стало сокрушительное поражение мадридского "Атлетико" в гостях у лиссабонской "Бенфики". Главный тренер испанцев Диего Симеоне давно приучил нас к дисциплине в обороне, но в этой встрече калитку просто оставили открытой. Чем соперник с удовольствием воспользовался – 4:0. Причем наставник "Атлетико" при счете 0:1 пошел на тройную замену в перерыве, но задумка, очевидно, не сработала.

Еще одна сенсация дня – осечка "Монако" в Загребе против местного "Динамо". Хозяева в первом туре стали соучастниками карнавала, проиграв "Баварии" 2:9, но в этой встрече их будто подменили. На ужасном газоне под проливным дождем "Динамо" сумело провести пару удачных контратак, после чего к 66-й минуте "Монако" проигрывал 0:2.

Однако затем Мохаммед Салису один мяч отыграл, а уже в добавленное время Денис Закария реализовал пенальти – 2:2. Александра Головина к тому моменту на поле уже не было: главный тренер "Монако" Ади Хюттер заменил российского полузащитника в перерыве.



Фото: AP Photo/Darko Bandic

Кстати, о "Баварии": после шоу с загребским "Динамо" команда Венсана Компани наверняка ехала в Бирмингем в гости к "Астон Вилле" с целью продолжить начатое. Однако главный тренер англичан Унаи Эмери в своей карьере обламывал зубы и не таким соперникам.

Матч вышел не самым богатым на события, и изысков здесь пришлось ждать до 79-й минуты, – но оно того стоило. Голкипер "Баварии" легендарный Мануэль Нойер увлекся выходами далеко из ворот, за что и поплатился сполна: "Вилла" разогнала атаку одной длинной передачей на Джона Дурана, который пушечным выстрелом закинул мяч за шиворот немецкому вратарю. Разъяренный штурм гостей успехом для них не увенчался – 1:0, хозяева добывают вторую победу на старте турнира.

Игра между австрийским "Штурмом" и бельгийским "Брюгге" по вывеске едва ли тянула на статус Лиги чемпионов, но именно здесь случился один из самых красивых голов дня. Христос Дзолис принял мяч на левом фланге, подработал и пробил шикарным обводящим ударом в дальнюю девятку. Кто знает, потащил бы подобный выстрел российский вратарь "Штурма" Даниил Худяков, доверь ему тренерский штаб защищать владения. А так его конкурент Кьелл Схерпен не справился, а партнеры в поле не сумели отыграться – 1:0 в пользу бельгийцев.

Всего один гол был забит и во встрече "Лилля" и "Реала". Однако залетел он в те ворота, в которые мало кто ждал. Действующие победители Лиги чемпионов в первых двух турах вообще испытывают проблемы: то дома со "Штутгартом" просели в первом тайме, но все же победили, то теперь с французами не совладали и вовсе.

В добавленное к первому тайму время Эдуарду Камавинга сыграл рукой в своей штрафной, а лидер атак "Лилля" Джонатан Дэвид четко реализовал пенальти. Ни Килиан Мбаппе, ни Винисиус, ни кто-либо еще, так и не смогли поменять 1:0 на табло в более приемлемый для "Реала" счет.



Фото: AP Photo/Thibault Camus

Главным же триллером дня стала игра между "Лейпцигом" и "Ювентусом". Итальянцы прошли семь кругов ада: две вынужденные замены уже к 12-й минуте, удаление голкипера Микеле Ди Грегорио за игру рукой вне штрафной, пенальти… главный тренер "старой синьоры" Тиагу Мотта точно запомнит этот вечер надолго.

Беды для "Ювентуса" начались на 30-й минуты, когда Беньямин Шешко забил в быстрой атаке. На 50-й Душан Влахович один мяч отыграл, но затем случилось то самое удаление вратаря. А со штрафного, который был назначен в этом эпизоде, удар угодил прямо в руку Дугласу Луису, за что арбитр после просмотра ВАР и назначил 11-метровый. Его без суеты реализовал все тот же Шешко.

Но "Юве" вдесятером сотворил чудо: на 68-й минуте Влахович оформил дубль роскошным дальним ударом и сравнял счет, а на 82-й Франсишку Консейсау в блестящем сольном проходе уложил в сетку и третий гол своей команды. "Лейпциг" пошел в навал, но и тут итальянцы проявили характер. Тяжелейшая победа 3:2, и "Ювентусу" есть за что себя похвалить.



Фото: AP Photo/Ian Hodgson

А вот другой итальянский клуб – "Болонья" – может себя утешить разве что тем, что реально доставил проблемы "Ливерпулю" на самом "Энфилде". Однако несмотря на приличное количество шансов, гости уехали с Туманного Альбиона без голов. Зато на родном стадионе смогли отличиться Алексис Макаллистер в первом тайме и Мохамед Салах изысканным дальним ударом во втором. 2:0, и "Ливерпуль" вслед за "Миланом" щелкает по носу еще одну итальянскую команду.

После второго тура общая таблица Лиги чемпионов выглядит сюрреалистично: трудно было представить, что на первых строчках с шестью очками будут, в том числе, французский "Брест" и "Бенфика", тогда как такие гранды, как "Бавария", "Барселона" и "Реал" пока занимают строчки с 15-й по 17-ю. А уж "Милан" на 32-м месте из 36-ти после двух поражений – это вообще за гранью добра и зла. Со всеми раскладами общей таблицы можно ознакомиться здесь.

Ждать лучший клубный европейский футбол придется недолго – третий тур будет сыгран 22 и 23 октября. И после него ситуация в таблице может стать еще более запутанной.

