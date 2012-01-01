"Реал" и "Бавария" проиграли свои матчи второго тура Лиги чемпионов

2 октября завершился второй тур общего этапа Лиги чемпионов, и он принес немало сенсаций. В частности, мадридский "Реал" уступил "Лиллю", а лиссабонская "Бенфика" разгромила "Атлетико". При этом нашлось место и героическим камбэкам. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Минувший игровой день второго тура Лиги чемпионов по смысловому наполнению существенно отличался от первого. Если во вторник многие фавориты прошлись катком по своим оппонентам, то в среду почти все гранды испытали проблемы – но об этом позже.
Программа матчей 2 октября началась с довольно дежурной выездной победы действующего победителя Лиги Европы – итальянской "Аталанты" – над украинским "Шахтером" со счетом 3:0. "Горняки" пока не только не выигрывают, но даже не могут забить.
Повеселили зрителей "Жирона" и "Фейеноорд". Испанцы сыграли активнее в атаке, но все их усилия впереди перечеркнули два мяча в свои же ворота. В итоге клуб из Нидерландов после сокрушительного поражения от "Байера" в первом туре побеждает со счетом 3:2 и забирает первые три очка в обновленной Лиге чемпионов. С учетом того, что в игре было еще и по одному незабитому пенальти у каждой из команд, картина складывается пестрая.
Одной из главных сенсаций стало сокрушительное поражение мадридского "Атлетико" в гостях у лиссабонской "Бенфики". Главный тренер испанцев Диего Симеоне давно приучил нас к дисциплине в обороне, но в этой встрече калитку просто оставили открытой. Чем соперник с удовольствием воспользовался – 4:0. Причем наставник "Атлетико" при счете 0:1 пошел на тройную замену в перерыве, но задумка, очевидно, не сработала.
Еще одна сенсация дня – осечка "Монако" в Загребе против местного "Динамо". Хозяева в первом туре стали соучастниками карнавала, проиграв "Баварии" 2:9, но в этой встрече их будто подменили. На ужасном газоне под проливным дождем "Динамо" сумело провести пару удачных контратак, после чего к 66-й минуте "Монако" проигрывал 0:2.
Однако затем Мохаммед Салису один мяч отыграл, а уже в добавленное время Денис Закария реализовал пенальти – 2:2. Александра Головина к тому моменту на поле уже не было: главный тренер "Монако" Ади Хюттер заменил российского полузащитника в перерыве.
Кстати, о "Баварии": после шоу с загребским "Динамо" команда Венсана Компани наверняка ехала в Бирмингем в гости к "Астон Вилле" с целью продолжить начатое. Однако главный тренер англичан Унаи Эмери в своей карьере обламывал зубы и не таким соперникам.
Матч вышел не самым богатым на события, и изысков здесь пришлось ждать до 79-й минуты, – но оно того стоило. Голкипер "Баварии" легендарный Мануэль Нойер увлекся выходами далеко из ворот, за что и поплатился сполна: "Вилла" разогнала атаку одной длинной передачей на Джона Дурана, который пушечным выстрелом закинул мяч за шиворот немецкому вратарю. Разъяренный штурм гостей успехом для них не увенчался – 1:0, хозяева добывают вторую победу на старте турнира.
Игра между австрийским "Штурмом" и бельгийским "Брюгге" по вывеске едва ли тянула на статус Лиги чемпионов, но именно здесь случился один из самых красивых голов дня. Христос Дзолис принял мяч на левом фланге, подработал и пробил шикарным обводящим ударом в дальнюю девятку. Кто знает, потащил бы подобный выстрел российский вратарь "Штурма" Даниил Худяков, доверь ему тренерский штаб защищать владения. А так его конкурент Кьелл Схерпен не справился, а партнеры в поле не сумели отыграться – 1:0 в пользу бельгийцев.
Всего один гол был забит и во встрече "Лилля" и "Реала". Однако залетел он в те ворота, в которые мало кто ждал. Действующие победители Лиги чемпионов в первых двух турах вообще испытывают проблемы: то дома со "Штутгартом" просели в первом тайме, но все же победили, то теперь с французами не совладали и вовсе.
В добавленное к первому тайму время Эдуарду Камавинга сыграл рукой в своей штрафной, а лидер атак "Лилля" Джонатан Дэвид четко реализовал пенальти. Ни Килиан Мбаппе, ни Винисиус, ни кто-либо еще, так и не смогли поменять 1:0 на табло в более приемлемый для "Реала" счет.
Главным же триллером дня стала игра между "Лейпцигом" и "Ювентусом". Итальянцы прошли семь кругов ада: две вынужденные замены уже к 12-й минуте, удаление голкипера Микеле Ди Грегорио за игру рукой вне штрафной, пенальти… главный тренер "старой синьоры" Тиагу Мотта точно запомнит этот вечер надолго.
Беды для "Ювентуса" начались на 30-й минуты, когда Беньямин Шешко забил в быстрой атаке. На 50-й Душан Влахович один мяч отыграл, но затем случилось то самое удаление вратаря. А со штрафного, который был назначен в этом эпизоде, удар угодил прямо в руку Дугласу Луису, за что арбитр после просмотра ВАР и назначил 11-метровый. Его без суеты реализовал все тот же Шешко.
Но "Юве" вдесятером сотворил чудо: на 68-й минуте Влахович оформил дубль роскошным дальним ударом и сравнял счет, а на 82-й Франсишку Консейсау в блестящем сольном проходе уложил в сетку и третий гол своей команды. "Лейпциг" пошел в навал, но и тут итальянцы проявили характер. Тяжелейшая победа 3:2, и "Ювентусу" есть за что себя похвалить.
А вот другой итальянский клуб – "Болонья" – может себя утешить разве что тем, что реально доставил проблемы "Ливерпулю" на самом "Энфилде". Однако несмотря на приличное количество шансов, гости уехали с Туманного Альбиона без голов. Зато на родном стадионе смогли отличиться Алексис Макаллистер в первом тайме и Мохамед Салах изысканным дальним ударом во втором. 2:0, и "Ливерпуль" вслед за "Миланом" щелкает по носу еще одну итальянскую команду.
После второго тура общая таблица Лиги чемпионов выглядит сюрреалистично: трудно было представить, что на первых строчках с шестью очками будут, в том числе, французский "Брест" и "Бенфика", тогда как такие гранды, как "Бавария", "Барселона" и "Реал" пока занимают строчки с 15-й по 17-ю. А уж "Милан" на 32-м месте из 36-ти после двух поражений – это вообще за гранью добра и зла. Со всеми раскладами общей таблицы можно ознакомиться здесь.
Ждать лучший клубный европейский футбол придется недолго – третий тур будет сыгран 22 и 23 октября. И после него ситуация в таблице может стать еще более запутанной.