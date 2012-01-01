ПСЖ без Сафонова уступил "Арсеналу" в Лиге чемпионов со счетом 0:2

1 октября состоялись матчи первого дня второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Особо пристальное внимание было приковано к противостояниям "Арсенала" и ПСЖ, а также "Байера" и "Милана", но и в других семи встречах было на что посмотреть. О самом интересном расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Alastair Grant

Громадная таблица общего этапа Лиги чемпионов после первых игр второго тура постепенно начинает делиться на лидеров и преследователей. В раннем временном слоте фанатов начали развлекать матчи "Штутгарта" и чешской "Славии", а также французского "Бреста" против "Зальцбурга".

Немцы хоть и слегка "повозили" в первом туре мадридский "Реал", но все равно уступили действующим победителям турнира. И в очередной игре "Штутгарт" вновь не смог победить: на гол Энцо Мийо на 7-й минуте уже на 32-й ответил Каан Кайринен. За весь матч соперники пробили по воротам друг друга аж 41 раз, но счет на табло так и застыл до самого финального свистка – 1:1.

А вот "Брест" свои первые шаги в еврокубках делает максимально размашисто. Уделав дома австрийский "Штурм", на выезде французы убили другой клуб из этой страны со счетом 4:0. В итоге "Зальцбург", который до этого отлетел 0:3 от "Спарты", рухнул на самое дно общей таблицы.

В позднем временном слоте одновременно пришлось следить сразу за семью играми, и разрываться между ними было ой как сложно – событий там случилось хоть отбавляй. Один только матч дортмундской "Боруссии" и шотландского "Селтика" чего стоит: уже шесть голов в первом тайме, пять из которых – в исполнении представителя Бундеслиги. Настоящим кошмаром для гостей стал форвард немцев Карим Адейеми, который еще до перерыва оформил хет-трик и заработал пенальти.

А во втором тайме "Боруссия" вкатила вдогонку еще парочку, оформив тем самым внушительные 7:1. Это, конечно, не 9:2, которые устроила "Бавария" в первом туре, но тоже максимально убедительно.



Фото: AP Photo/Martin Meissner

Не отставала от "Боруссии" и "Барселона", проэкзаменовавшая дома швейцарский "Янг Бойз". Молодые парни были как с одной, так и с другой стороны – каталонская молодежь при поддержке опытных исполнителей стала двигателем банды Ханс-Дитер Флика. И остановить эту машину швейцарцы были не в состоянии.

Еще в первом тайме сине-гранатовые забили три мяча на любой вкус, а во втором случилось еще два – в том числе автогол гостей. Дублем отметился нестареющий Роберт Левандовский. Итоговые 5:0, и "Янг Бойз" после двух сокрушительных поражений на старте пока выглядит печальным зрелищем. "Барса" же поправляет свое турнирное положение после поражения от "Монако" в первом туре

Не испытывал проблем и "Манчестер Сити", который приехал в гости к "Словану". Англичане обстучали весь каркас ворот хозяев, да еще и перекрыли им кислород фирменным удушающим владением. Два мяча "Сити" пришлись на первые 45 минут, и еще два – на вторые. Ныне самый дорогой футболист планеты Эрлинг Холланд (портал transfermarkt оценил его в 200 миллионов евро) вкатил гол №3 в пустые ворота после выхода один на один. 4:0, и "Слован" терпит второе болезненное поражение подряд.



Фото: AP Photo/Petr David Josek

Миланский "Интер" также не заметил своего соперника, без проблем разобрав дома сербскую "Црвену Звезду". Здесь тоже в протоколе зафиксированы 4:0, однако в отличие от игры "Сити", голы распределились неравномерно – один в первом тайме и три во втором. Россиянин Егор Пруцев, который выступает за белградский клуб, наблюдал за избиением одноклубников со скамейки и на поле так и не вышел.

Остальные пары были куда ровнее по уровню сопротивления. В матче нидерландского ПСВ и португальского "Спортинга" все началось с роскошного дальнего удара на 15-й минуте в исполнении полузащитника хозяев Йерди Схатуена, после чего голевая копилка надолго перестала пополняться.

Лишь под конец второй 45-минутки "Спортинг" сумел первый раз пробить в створ – зато сразу точно в цель: подачу с флага ударом в стиле карате замкнул Даниэл Браганса. Лиссабонцы могли отличиться и раньше, но случился дикий конфуз. Партнеры вывели один на один с вратарем Эдуарду Куарежму, но тот без всякого сопротивления тупо поскользнулся в самый ответственный момент и потерял мяч. Счет 1:1 выглядит вполне закономерно.

К центральным противостояниям второго тура по праву можно было отнести битву немецкого "Байера" и "Милана", даже несмотря на рыхлое состояние итальянцев на старте сезона. Вот и в Леверкузене команда Паулу Фонсеки поначалу не играла, а мучилась против летящей со скоростью ракеты банды Хаби Алонсо. Пусть в первом тайме "Байер" и не забил (отмененный гол Виктора Бонифейса из-за офсайда как нелегитимный в расчет не берем), но в работе голкипер "Милана" Майк Меньян был регулярно.

Пробить его удалось на 51-й минуте усилиями все того же Бонифейса, после чего итальянцы наконец-то завелись не на шутку. Но почти получасовой штурм ворот "Байера" так ни к чему и не привел: 1:0 в пользу немцев, и "Милан" сенсационно начинает лигочемпионскую кампанию с двух поражений подряд. "Байер" же – с двух побед.



Фото: AP Photo/Alastair Grant

А главной афишей стала битва в Лондоне между "Арсеналом" и ПСЖ. В ворота парижан после небольшой паузы вернулся основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма, так что эту встречу Матвей Сафонов наблюдал со скамейки. Но многие французские фанаты уже после первого тайма были не прочь увидеть на поле именно россиянина: на 20-й минуте итальянец ошибся на выходе, дав забить головой Каю Хаверцу, а на 35-й махнул мимо мяча после подкрученной в створ подачи со штрафного в исполнении Букайо Саки.

При этом парижане отрезками превосходили "Арсенал" в плане активности у чужих ворот, но за одни лишь старания голы просто так никто не дает. Возможно, с Усманом Дембеле в атаке, который до игры рассорился с главным тренером ПСЖ Луисом Энрике, было бы поострее, но спорт не терпит сослагательного наклонения. Лондонцы берут верх со счетом 2:0, одерживая важную победу против топ-соперника.

Остальные матчи второго тура состоятся уже вечером 3 октября. Итоговую таблицу после первого дня можно посмотреть здесь.

