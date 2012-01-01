Сафонов отыграл на ноль в дебютном матче за ПСЖ

18 сентября состоялись шесть матчей первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Российские болельщики особенно ждали дебют Матвея Сафонова за ПСЖ, который в итоге вышел удачным, в то время как один из фаворитов турнира "Манчестер Сити" так и не сумел пробить миланский "Интер". О самом интересном во всех матчах игрового дня расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



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Лига чемпионов сезона 2024/2025 набирает скорости, но пока новый формат с 36-ю командами вместо 32 и одной общей таблицей вместо восьми групп все еще выглядит непривычно. Чтобы долго на этом не останавливаться, обо всех изменениях нынешнего розыгрыша можно прочитать здесь.

Голевого праздника во второй игровой день не случилось – на 12 команд пришлось всего 13 голов. В первый, для сравнения, зрители увидели сразу 28 мячей. Но и без взятия ворот было немало любопытного. Главное событие для российских болельщиков – конечно, долгожданный дебют голкипера Матвея Сафонова за французский ПСЖ, куда он перебрался нынешним летом. Наконец-то мы можем поговорить о его подвигах на поле, а не судебных тяжбах с бывшей супругой.

Перед домашним матчем против испанской "Жироны" основной вратарь – итальянец Джанлуиджи Доннарумма – получил травму, что и стало окном возможностей для футболиста сборной России. У него в дебютной встрече было не так много работы: по воротам Матвея нанесли всего три удара, и только один в створ. Его головой в дальний угол исполнил форвард Кристиан Стуани, и Сафонов сделал отличный сейв.

На противоположной половине поля его команда, которая считалась безоговорочным фаворитом пары, весь матч утюжила ворота голкипера Пауло Гассаниги, и все никак не могла его пробить. Но на 90-й минуте случилось помутнение: Нуну Мендеш делал вполне обычный прострел с фланга, а вратарь не смог зафиксировать мяч, пустив его себе между ног – 1:0, и Сафонов с одноклубниками берут непростые три очка.



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Были матчи куда повеселее. Самый яркий перфоманс выдал шотландский "Селтик", который дома уничтожил словацкий "Слован" со счетом 5:1. И это команда Брендана Роджерса еще не раз простила своего соперника. Зато те, кто смотрел трансляцию, могли испытать ностальгию по российскому футболу 2000-х годов, увидев на тренерской скамейке гостей экс-рулевого раменского "Сатурна" Владимира Вайсса.

От "Селтика" не отстала и пражская "Спарта": чехи вообще сотворили главную сенсацию дня, убив дома "Зальцбург" – 3:0. При этом другие 3:0 – между "Брюгге" и дортмундской "Боруссией" – были, мягко говоря, не по игре. Практически весь матч бельгийцы, которые бились дома, сидели на воротах финалиста прошлого сезона ЛЧ. Но по какому-то недоразумению так и не смогли огорчить голкипера немецкой команды Грегора Кобеля.

Встречу перевернул тренерский ход наставника "шмелей" Нури Шахина, выпустившего во втором тайме 20-летнего английского таланта Джейми Байно-Гиттенса: на 76-й минуте он положил первый мяч, а на 86-й оформил дубль. Разгром в добавленное время довершил также появившийся по ходу игры форвард Серу Гирасси – новичок "Боруссии" уложил свой первый гол за клуб с пенальти.

А вот в парах, где были итальянцы, на табло так и остались "баранки". Сенсация прошлого сезона Серии А "Болонья" до последнего искренне пыталась вскрыть крепость украинского "Шахтера", но не в этот раз. Сухими остались вратари и в главном матче игрового дня между "Манчестер Сити" и миланским "Интером". Да и в целом надо сказать, что повторение финала Лиги чемпионов 2023 года получилось не самым зрелищным.



Фото: AP Photo/Dave Thompson

Итальянцы в гостях почти весь матч провели в низком блоке, сдерживая атакующую прыть английских миллиардеров. Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги выстроил безупречную оборону, плюс в ключевые моменты миланцам откровенно повезло – один только Илкай Гюндоган после перерыва дважды бил из убойных позиций, и остался ни с чем. А норвежская голевая машина Эрлинг Холланд вновь потерялся в топ-матче, что водится за ним довольно регулярно. В итоге "Сити" Хосепа Гвардиолы, который по праву записывают в главные фавориты, начинает турнир чуть прибуксовывая на начальном шаге.

И на этом бы закончить первый тур общего этапа, но УЕФА преподнесла сюрприз – вместо привычных двух игровых дней во вторник и среду в этот раз будет целых три. Причем в четверг, 19 сентября, в бой вступят сразу три клуба, за которые выступают россияне.

"Монако", где капитанит Александр Головин, проверит себя на родном стадионе против самой "Барселоны", австрийский "Штурм" с вратарем Даниилом Худяковым в составе поедет в гости к французскому "Бресту", а полузащитник сербской "Црвены Звезды" Егор Пруцев почувствует атмосферу Лиги чемпионов дома в матче с лиссабонской "Бенфикой".

