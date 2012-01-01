Что известно о денежном скандале с футболистом ПСЖ Сафоновым и его бывшей женой

Бывшая жена вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова представила в суде расчеты, согласно которым в ближайшие 15 лет на их общую дочь потребуется 238 миллионов рублей. Только на одежду по этой смете уходит 4,2 миллиона в год. Кроме того, в списке значится оплата множества кружков, от китайского языка до музыкального театра. Что происходит в личной жизни игрока и как на список пожеланий его экс-супруги отреагировали соцсети – в материале Москвы 24.

Очень много миллионов

Фото: Xavier Laine/Getty Images

Вратарь французского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов женился на своей возлюбленной, Анастасии, в конце 2020 года. Брак продлился недолго: уже в октябре 2021 года пара развелась. Причем за несколько месяцев до этого у них родилась дочь Майя. Анастасия рассказывала в соцсетях, что разрыв произошел из-за измены игрока.

"Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой, чего не скажешь обо мне. Можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью", – написала тогда девушка в своем аккаунте.

Спустя почти три года конфликт вышел на новый уровень: на сайте Федеральной службы судебных приставов высветился долг Сафонова по алиментам почти на 60 миллионов рублей, что якобы повлекло запрет на выезд из России. Причем случилось это в разгар подготовки перехода вратаря из "Краснодара" в ПСЖ (в конечном итоге Сафонов все же подписал контракт с новым клубом и улетел во Францию). Действовал ли запрет на самом деле, адвокат девушки Максим Шилов в беседе со "Спорт-Экспрессом" подтвердить не смог, однако заявил, что пристав обязан был его установить в силу большой задолженности.

Футболист продолжил судиться со своей женой по поводу суммы алиментов, однако 26 августа проиграл тяжбу: с него будет взыскиваться 25% от всех доходов в пользу дочери.





Анастасия Сафонова бывшая жена вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства.

Переход вратаря Сафонова в ПСЖ мог сорваться из-за долга по алиментам

Одним из самых ярких эпизодов скандала стали расчеты на содержание ребенка до 18 лет, которые сторона Анастасии представила на очередном заседании. В попавшем в СМИ списке были пожелания на внушительные суммы, среди которых:



одежда – примерно 4,2 миллиона;

питание – 1,2 миллиона;

абонемент в клинический госпиталь – 1,2 миллиона;

отпуск зимой и летом – чуть менее 1,4 миллиона;

детский сад – около 1,7 миллиона;

секции – почти 4,5 миллиона рублей.

В последний пункт Анастасия включила большой список кружков, где ребенок должен заниматься с 3 до 7 лет: художественная гимнастика, теннис, шахматы, конный спорт, плавание, танцы, китайский и английский языки (последний – обязательно с носителями), школа эстрадного искусства, музыкальная школа, арт-студия и музыкальный театр.

С 7 до 16 лет "для достижения счастья и гармонии", как указано в документах, их дочери необходимо посещать элитную частную школу за 1,8 миллиона в год. А в оставшиеся два года до совершеннолетия мама хотела бы отправить девочку учиться в лучшие заведения Англии, Швейцарии и Китая, на что понадобятся еще 48 миллионов.

Таким образом, за 15 лет набегает сумма в 238 миллионов рублей, и сможет ли игрок покрывать такие расходы, неизвестно. Юрист Юрий Зайцев, который участвовал в оформлении перехода вратаря в ПСЖ, рассказывал журналисту Нобелю Арустамяну, что Матвей получал в "Краснодаре" два миллиона евро в год. Зарплату голкипера по пятилетнему контракту в новом клубе он не раскрыл, лишь заметив, что она "достаточно хорошая".

При этом алименты – не последняя глава разбирательств бывшей пары: на 20 сентября назначено слушание по поводу раздела имущества между экс-супругами.

"Для отдыха ребенку нужна яхта"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Anastasiy Safonova | stylist

Попавшие в СМИ желаемые траты прокомментировала "Российской газете" представитель Анастасии – Ксения Казачек. По ее словам, на самом деле никто 238 миллионов с игрока не требует.





Ксения Казачек представитель Анастасии Сафоновой Как и любой родитель, Анастасия посчитала лучшее для своего ребенка <...>. Все в рамках закона, согласно статье 81 Семейного кодекса РФ, 1/4 часть дохода нужно выплачивать в качестве алиментов. Вне зависимости от дохода, будет ли Матвей Сафонов играть за ПСЖ или не будет, он должен платить именно такой процент.

При этом в Сети многие пользователи сильно удивились расчетам, которые бывшая жена Сафонова предоставила в суде. Во-первых, комментаторов шокировали суммы, которые там прописаны. Во-вторых, количество кружков, где вроде как должна заниматься маленькая девочка.

"Что за бред. Трехлетняя девочка же еще. Ей мама нужна, любовь и прогулки, и немного развивашек", – написала Мария.

"Чем нужно кормить маленького ребенка, чтобы выходило больше трех тысяч в день?" – задается вопросом Arnold.

"Для отдыха ребенку нужна яхта", – пошутил Михаил.

Безусловно, при обсуждении подобных историй находятся и те, кто убежден: бывшая супруга просто пытается вытащить из богатого экс-мужа побольше денег.

"Интересно, а сама эта настоящая женщина собирается содержать своего ребенка и вкладываться в него?" – задумался Sergey B.

При этом многие встали на сторону Анастасии, припоминая, что ее бывший муж не заплатил внушительную сумму алиментов.





Вячеслав пользователь Это ее личное дело. Она хочет максимально урвать свое по закону. Если не кусаться, то осталась бы вообще ни с чем.

"Закон есть закон! Почему она должна идти ему на существенные уступки?" – подчеркнул Юрий.

"Пусть оплачивает! <...> У людей с зарплатой в 30 тысяч 25% забирают, и этот пусть платит!" – категоричен Happy Man.

"Есть закон, пусть выполняет его! С него не убудет!" – поддержал Сергей.

В то же время многие в этой ситуации пожалели ребенка и расстроились из-за того факта, что любившие друг друга когда-то люди не смогли разойтись мирно.