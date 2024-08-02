Депутаты ЛДПР предложили обязать родителей содержать детей до 23 лет

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Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, обязывающий родителей содержать своих детей до 23 лет, пока они учатся вузах по очной форме, сообщает РИА Новости.

Если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, их размер определит суд в твердой денежной сумме, которую нужно будет выплачивать каждый месяц. Если возможности получить помощь от своих родителей не будет, учащиеся смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек.

Также в связи с законом об учреждении реестра должников по алиментам, принятым в мае 2024 года, настоящий законопроект предусматривает, что в этот реестр включат лиц, не уплачивающих алименты и на вводимую категорию детей.

Право на алименты прекратится, если ребенок окончит обучение, его отчислят, либо когда ему исполнится 23 года.

"Представим себе ситуацию: ребенок поступает вуз, учится на очном отделении и получает копеечную стипендию, как он будет жить, как он будет существовать? Вот именно на это и направлен мой проект закона", – пояснил инициатор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.

Он напомнил, что родители несут ответственность перед своим ребенком вплоть до того момента, пока тот не начнет самостоятельно зарабатывать деньги, а это происходит после окончания вуза

В мае Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментам. Согласно документу, в базе будут содержаться сведения по алиментам граждан, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних, недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

Помимо этого, в реестре будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, которые были объявлены судебными приставами в розыск. Согласно данным Минюста, должниками могут оказаться около 144 тысяч мужчин и женщин в России. Попавшие в черный список родители будут числиться в нем до тех пор, пока не выплатят долги.

