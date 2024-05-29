29 мая, 14:28Политика
В России появится реестр должников по алиментам
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, в базе будут содержаться сведения по алиментам граждан, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних, недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.
Помимо этого, в реестре будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, которые были объявлены судебными приставами в розыск. Закон вступит в силу через 360 дней после его официальной публикации.
Согласно данным Минюста, должниками могут оказаться около 144 тысяч мужчин и женщин в России. Попавшие в черный список родители будут числиться в нем до тех пор, пока не выплатят долги.
Госдума приняла в I чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам