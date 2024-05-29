В России появится реестр должников по алиментам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, в базе будут содержаться сведения по алиментам граждан, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних, недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

Помимо этого, в реестре будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, которые были объявлены судебными приставами в розыск. Закон вступит в силу через 360 дней после его официальной публикации.

Согласно данным Минюста, должниками могут оказаться около 144 тысяч мужчин и женщин в России. Попавшие в черный список родители будут числиться в нем до тех пор, пока не выплатят долги.

