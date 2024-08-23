Даванков: в РФ необходимо ввести маркировку должников по алиментам на сайтах знакомств

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Вице-спикер ГД Владислав Даванков направил обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву, в котором предложил ввести обязательную маркировку должников по алиментам на их страницах на сайтах знакомств. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

"С учетом развития технологий по распознаванию лиц на фотографиях такая маркировка может добавляться к анкете неплательщика алиментов автоматически", – отметил Даванков в своем обращении.

Депутат напомнил, что в 2022 году общая сумма всех задолженностей по алиментам в стране превысила 156 миллиардов рублей. Озвученная мера помогла бы не только ускорить выплату алиментов, но и защитить других от нежелательных знакомств с человеком, который сознательно уклоняется от уплаты. Даванков подчеркнул, что владельцы сайтов и сервисов могут получать такие данные из публичного реестра, который появится в мае 2025 года.

Ранее российские разработчики из Мурманска анонсировали создание сервиса для знакомств, где можно будет проверить потенциального партнера на отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и прочих кредитов. Главной особенностью приложения "Спутник", по словам его создателей, станет обязательная связь учетной записи пользователя с бесплатными сторонними агрегаторами и платными базами данных.

