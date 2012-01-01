"Барселона" одержала пятую победу подряд в Лиге чемпионов

В ночь на 12 декабря завершились последние матчи 6 тура Общего этапа Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" снова проиграл – на сей раз "Ювентусу" в гостях, а "Ливерпуль" пока вообще не знает поражений. О наиболее ярких эпизодах двух игровых дней расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Арне Слот взломал турнир

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Когда летом тренерский мостик "Ливерпуля" покинул Юрген Клопп, мало кто мог подумать, что другой специалист сходу поведет красную машину к большим победам. Но у Арне Слота, который пришел на смену легендарному немцу, было другое мнение.

В 6-м туре мерсисайдцы приехали в гости к сенсации прошлого сезона "Жироне", которая в нынешнем футбольном году уже не выглядит столь презентабельно. Испанцы старались как могли, однако не сумели остановить англичан. Все решил пенальти на 63-й минуте, который четко реализовал Мохамед Салах.

Это шестая победа "Ливерпуля" в шести играх, которая сделала команду Слота единоличным лидером общей таблицы. И все это – с разницей мячей 13:1. Для гарантированного продолжения борьбы сразу со стадии 1/8 финала этого хватило за глаза.

Разгромленные и вылетевшие

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Крупные счета для нынешней Лиги чемпионов – явление столь же традиционное, как восход солнца по утрам. Мюнхенская "Бавария" разнесла украинский "Шахтер" со счетом 5:1, ПСЖ на выезде проехался по "Зальцбургу" 3:0 (российский голкипер французов Матвей Сафонов следил за игрой со скамейки запасных), нидерландский "Фейеноорд" покуражился над пражской "Спартой" 4:2, а "Штутгарт" дома уничтожил разобранный швейцарский "Янг Бойз" 5:1.

К слову, команда с родины надежных часов давно осела на последнем месте с нулем очков и разницей мячей 3:22. С такими результатами о продолжении борьбы за плей-офф говорить не приходится. "Баранка" по итогам 6-го тура и у "Слована", который проиграл набравшему крейсерский ход мадридскому "Атлетико" 1:3.

Сенсация же, что с нулем очков на дне осел участник плей-офф предыдущей ЛЧ "Лейпциг". Команде Марко Розе практически в каждом туре хотя бы до ничьей не хватало чуть-чуть. Вот и в домашней игре против "Астон Виллы" немцы дважды сумели отыграться, но пропустили корявенький, но точный дальний выстрел от Росса Баркли на 85-й минуте и в итоге проиграли 2:3. "Лейпциг" мы на следующей стадии турнира уже точно не увидим.

Топы буксуют, андердоги удивляют

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Одним из центральных матчей 6-го тура стало противостояние "Аталанты" и мадридского "Реала". Реинкарнация матча за Суперкубок УЕФА получилась зрелищной. До перерыва соперники обменялись щелчками: на 10-й минуте отличился Килиан Мбаппе (увы, позднее он получил травму и был заменен), на что голом с пенальти ответил Шарль де Кетеларе.

Однако на старте второй 45-минутки у "Реала" дуплетом выстрелили Винисиус и Джуд Беллингем, и лишь одним мячом отличился герой финала прошедшей Лиги Европы Адемола Лукман – 3:2 в пользу гостей. Таким образом, голевые действия мадридского трио, которое уже окрестили аббревиатурой БМВ, принесло испанцам первую победу после двух подряд фиаско в Лиге чемпионов.

Сенсацией можно назвать французский "Брест", вообще впервые выступающим в главном клубном турнире Европы. На сей раз они дома переиграли нидерландский ПСВ, а единственный мяч забил в недавнем прошлом доставщик пиццы и водитель погрузчика Жюльен Ле Кардиналь. В итоге "Брест" с 13-ю очками пока держится в зоне прямого попадания в 1/8 финала.



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Там же и "Барселона", которая устроила захватывающую перестрелку на родном поле дортмундской "Боруссии". Испанцы и немцы отмолчались в первом тайме, чтобы устроить шоу во втором. Но отыгравшись дважды усилиями форварда "Боруссии" Серу Гирасси, на гол Феррана Торреса в концовке ответа уже не нашлось. К слову, полузащитник в этом матче оформил дубль, а еще один мяч за каталонцев записал Рафинья. Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, который когда-то защищал цвета "Боруссии", бывший клуб так и не огорчил. Зато его нынешняя команда одержала пятую победу в ЛЧ подряд и приютилась рядом с "Ливерпулем".

Впервые в этом розыгрыше гол пропустил миланский "Интер" – и сразу же это обернулось поражением. Распечатал итальянцев защитник немецкого "Байера" Норди Мюкиеле, забивший единственный мяч в добавленное время – 1:0. При этом оба клуба продолжают оставаться в первой восьмерке.

А вот самая настоящая катастрофа творится с "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы еще недавно казалась неуязвимой, но без лидера полузащиты и обладателя "Золотого мяча" Родри растеряла запас прочности. "Ювентус" своим шансом воспользовался – 2:0 в пользу итальянцев. У англичан же 1 победа в 10 последних матчах во всех турнирах и только 22-е место в общей таблице ЛЧ.

"Сухие" битвы и россияне без побед

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

В 6-м туре сразу два матча закончились со счетом 0:0. В первый игровой день оставили публику без хлеба и зрелищ загребское "Динамо" и шотландский "Селтик", а во второй – португальская "Бенфика" и итальянская "Болонья".

Сенсация едва не грянула на "Сан-Сиро", где "Милан" экзаменовал сербскую "Црвену Звезду". В первом тайме роскошный гол за "россонери" забил Рафаэл Леау, но на 67-й минуте гости затолкали ответный мяч усилиями Неманьи Радоньича. И когда многие приготовились убивать главного тренера "Милана" Паоло Фонсеку очередной за этот сезон порцией критики, его подопечные сумели-таки вырвать победу, – решающее касание совершил Тэмми Абрахам. Увы, но российский полузащитник "Црвены Звезды" Егор Пруцев не попал даже в заявку.

Зато в двух оставшихся встречах наши парни появились в основе: правда, их клубам это не помогло. "Штурм" съездил в гости к французскому "Лиллю" и проиграл 2:3. Как видите, российский голкипер австрийцев Даниил Худяков из девяти ударов в створ потащил далеко не все.



Фото: AP Photo/Dave Shopland

Полузащитник "Монако" Александр Головин и вовсе испытал на своей шкуре, что такое разгром. В Лондоне по французам проехался "Арсенал", забив три безответных мяча. Мог и больше, реализуй англичане все свои многочисленные шансы. В еще одном матче "Брюгге" дома одолел португальский "Спортинг" 2:1. Лиссабонцы после ухода главного тренера Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед" пока катятся по наклонной.

Следующие матчи Лиги чемпионов состоятся уже в новом году – 21 и 22 января. Со всеми раскладами в турнирной таблице после 6-го игрового дня можно ознакомиться здесь.

