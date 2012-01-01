"Барселона" одержала пятую победу подряд в Лиге чемпионов

В ночь на 12 декабря завершились последние матчи 6 тура Общего этапа Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" снова проиграл – на сей раз "Ювентусу" в гостях, а "Ливерпуль" пока вообще не знает поражений. О наиболее ярких эпизодах двух игровых дней расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Арне Слот взломал турнир
Когда летом тренерский мостик "Ливерпуля" покинул Юрген Клопп, мало кто мог подумать, что другой специалист сходу поведет красную машину к большим победам. Но у Арне Слота, который пришел на смену легендарному немцу, было другое мнение.
В 6-м туре мерсисайдцы приехали в гости к сенсации прошлого сезона "Жироне", которая в нынешнем футбольном году уже не выглядит столь презентабельно. Испанцы старались как могли, однако не сумели остановить англичан. Все решил пенальти на 63-й минуте, который четко реализовал Мохамед Салах.
Это шестая победа "Ливерпуля" в шести играх, которая сделала команду Слота единоличным лидером общей таблицы. И все это – с разницей мячей 13:1. Для гарантированного продолжения борьбы сразу со стадии 1/8 финала этого хватило за глаза.
Разгромленные и вылетевшие
Крупные счета для нынешней Лиги чемпионов – явление столь же традиционное, как восход солнца по утрам. Мюнхенская "Бавария" разнесла украинский "Шахтер" со счетом 5:1, ПСЖ на выезде проехался по "Зальцбургу" 3:0 (российский голкипер французов Матвей Сафонов следил за игрой со скамейки запасных), нидерландский "Фейеноорд" покуражился над пражской "Спартой" 4:2, а "Штутгарт" дома уничтожил разобранный швейцарский "Янг Бойз" 5:1.
К слову, команда с родины надежных часов давно осела на последнем месте с нулем очков и разницей мячей 3:22. С такими результатами о продолжении борьбы за плей-офф говорить не приходится. "Баранка" по итогам 6-го тура и у "Слована", который проиграл набравшему крейсерский ход мадридскому "Атлетико" 1:3.
Сенсация же, что с нулем очков на дне осел участник плей-офф предыдущей ЛЧ "Лейпциг". Команде Марко Розе практически в каждом туре хотя бы до ничьей не хватало чуть-чуть. Вот и в домашней игре против "Астон Виллы" немцы дважды сумели отыграться, но пропустили корявенький, но точный дальний выстрел от Росса Баркли на 85-й минуте и в итоге проиграли 2:3. "Лейпциг" мы на следующей стадии турнира уже точно не увидим.
Топы буксуют, андердоги удивляют
Одним из центральных матчей 6-го тура стало противостояние "Аталанты" и мадридского "Реала". Реинкарнация матча за Суперкубок УЕФА получилась зрелищной. До перерыва соперники обменялись щелчками: на 10-й минуте отличился Килиан Мбаппе (увы, позднее он получил травму и был заменен), на что голом с пенальти ответил Шарль де Кетеларе.
Однако на старте второй 45-минутки у "Реала" дуплетом выстрелили Винисиус и Джуд Беллингем, и лишь одним мячом отличился герой финала прошедшей Лиги Европы Адемола Лукман – 3:2 в пользу гостей. Таким образом, голевые действия мадридского трио, которое уже окрестили аббревиатурой БМВ, принесло испанцам первую победу после двух подряд фиаско в Лиге чемпионов.
Сенсацией можно назвать французский "Брест", вообще впервые выступающим в главном клубном турнире Европы. На сей раз они дома переиграли нидерландский ПСВ, а единственный мяч забил в недавнем прошлом доставщик пиццы и водитель погрузчика Жюльен Ле Кардиналь. В итоге "Брест" с 13-ю очками пока держится в зоне прямого попадания в 1/8 финала.
Там же и "Барселона", которая устроила захватывающую перестрелку на родном поле дортмундской "Боруссии". Испанцы и немцы отмолчались в первом тайме, чтобы устроить шоу во втором. Но отыгравшись дважды усилиями форварда "Боруссии" Серу Гирасси, на гол Феррана Торреса в концовке ответа уже не нашлось. К слову, полузащитник в этом матче оформил дубль, а еще один мяч за каталонцев записал Рафинья. Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, который когда-то защищал цвета "Боруссии", бывший клуб так и не огорчил. Зато его нынешняя команда одержала пятую победу в ЛЧ подряд и приютилась рядом с "Ливерпулем".
Впервые в этом розыгрыше гол пропустил миланский "Интер" – и сразу же это обернулось поражением. Распечатал итальянцев защитник немецкого "Байера" Норди Мюкиеле, забивший единственный мяч в добавленное время – 1:0. При этом оба клуба продолжают оставаться в первой восьмерке.
А вот самая настоящая катастрофа творится с "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы еще недавно казалась неуязвимой, но без лидера полузащиты и обладателя "Золотого мяча" Родри растеряла запас прочности. "Ювентус" своим шансом воспользовался – 2:0 в пользу итальянцев. У англичан же 1 победа в 10 последних матчах во всех турнирах и только 22-е место в общей таблице ЛЧ.
"Сухие" битвы и россияне без побед
В 6-м туре сразу два матча закончились со счетом 0:0. В первый игровой день оставили публику без хлеба и зрелищ загребское "Динамо" и шотландский "Селтик", а во второй – португальская "Бенфика" и итальянская "Болонья".
Сенсация едва не грянула на "Сан-Сиро", где "Милан" экзаменовал сербскую "Црвену Звезду". В первом тайме роскошный гол за "россонери" забил Рафаэл Леау, но на 67-й минуте гости затолкали ответный мяч усилиями Неманьи Радоньича. И когда многие приготовились убивать главного тренера "Милана" Паоло Фонсеку очередной за этот сезон порцией критики, его подопечные сумели-таки вырвать победу, – решающее касание совершил Тэмми Абрахам. Увы, но российский полузащитник "Црвены Звезды" Егор Пруцев не попал даже в заявку.
Зато в двух оставшихся встречах наши парни появились в основе: правда, их клубам это не помогло. "Штурм" съездил в гости к французскому "Лиллю" и проиграл 2:3. Как видите, российский голкипер австрийцев Даниил Худяков из девяти ударов в створ потащил далеко не все.
Полузащитник "Монако" Александр Головин и вовсе испытал на своей шкуре, что такое разгром. В Лондоне по французам проехался "Арсенал", забив три безответных мяча. Мог и больше, реализуй англичане все свои многочисленные шансы. В еще одном матче "Брюгге" дома одолел португальский "Спортинг" 2:1. Лиссабонцы после ухода главного тренера Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед" пока катятся по наклонной.
Следующие матчи Лиги чемпионов состоятся уже в новом году – 21 и 22 января. Со всеми раскладами в турнирной таблице после 6-го игрового дня можно ознакомиться здесь.
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