Испанец Родри стал обладателем "Золотого мяча", обогнав Винисиуса

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри стал обладателем "Золотого мяча": церемония вручения награды журнала France Football состоялась в Париже в ночь на 29 октября. При этом мероприятие оскандалил бойкот мадридского "Реала", который готовился к победе своего форварда Винисиуса Жуниора. О подробностях скандала и реакции болельщиков на него расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Интрига церемонии вручения "Золотого мяча" в парижском театре "Шатле" была закручена как никогда. По данным СМИ, мадридский "Реал" загодя начал готовиться к тому, что трофей получит их суперзвезда, – бразильский форвард Винисиус Жуниор. Основания были: и он, и его клуб выиграли Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании. И вклад южноамериканца был огромным – 26 голов и 16 голевых передач в 49 играх. В общем, по данным СМИ, в Париже уже даже был забронирован ресторан для шикарной вечеринки.

Но за считанные часы до церемонии все резко поменялось. В понедельник днем слухом ошарашил инсайдер Фабрицио Романо: Винисиус остался без награды, а получит ее полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Подогрело ситуацию то, что делегация "Реала" даже отказалась лететь в Париж. Более того, СМИ еще до церемонии опубликовали пресс-релиз, в котором "королевский" клуб обвинил УЕФА и организаторов в неуважении.

И это при том, что мадридцам полагались другие награды: лучшая команда, звание самого результативного игрока Килиану Мбаппе (на пару с форвардом "Баварии" Харри Кейну), приз лучшему тренеру сезона Карло Анчелотти. Но никто от "Реала" даже не записал видеообращение.

Выбирали обладателя "Золотого мяча" журналисты – по одному представителю от страны из топ-100 рейтинга ФИФА. В итоге Винисиус занял второе место, а первое отдали Родри. Испанец в прошлом сезоне выиграл три клубных трофея и стал чемпионом Европы, попутно установив несколько рекордов и взяв индивидуальные призы. Он – мозг своих команд и, по признанию главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, абсолютно незаменим.

Родри стал первым испанцем, выигравший "ЗМ" аж с 1960 года. За своей наградой полузащитник вышел на костылях, так как пока восстанавливается от травмы крестообразных связок. Без мокрых глаз от счастья на сцене тоже не обошлось.





Родри обладатель "Золотого мяча" Это великий день для меня. Я был близок к уходу из футбола, но отец заставил меня поверить в себя. Хочу сказать ему спасибо. Мои друзья говорили сегодня, что футбол победил.

Фото: Oscar J Barroso/Europa Press via Getty Images

После церемонии стало еще жарче. Сильнее распалил огонь Винисиус собственной персоной.

"Я сделаю это (выиграю "ЗМ". – Прим. ред.) 10 раз, если потребуется. Они не готовы", – заявил бразилец в соцсетях, не уточнив, каких "их" имеет ввиду. Вероятно, тех, кто голосовал не за него.

Одноклубник Винисиуса, полузащитник Эдуарду Камавинга и вовсе упомянул некий неспортивный след во всей этой истории.

"Футбол и политика. Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакая награда на сможет показать обратное. Люблю тебя, брат", – высказался Камавинга в Сети.

В соцсетях вообще началась настоящая перестрелка: такой полярности мнений по какому-либо событию, пожалуй, не было давно. У некоторых противников Родри дошло даже до теории заговора: якобы, победу испанцу "купили" шейхи, владеющие "Манчестер Сити".





из комментариев в соцсетях Худший "Золотой мяч" за все время, позорище.

"Сегодня футбол опозорился на весь мир", – написал другой пользователь.

"Шоу фриков имени France Football", – охарактеризовал церемонию еще один комментатор.

Многие сторонники Родри в свою очередь убеждены: его награда воспринимается некоторыми так остро, потому что у нее нет должного пиар-сопровождения. Проще говоря, испанец просто не такой раскрученный, как его главный оппонент.

Родри известен своей скромностью: не ведет соцсети, не кичится дорогими тачками, не разрисовывает тело татуировками, чтобы сдавать кровь. Да и роли на поле у него и Винисиуса кардинально разные. Испанец выполняет часто незаметную черновую, но дико полезную и эффективную работу в середине поля. Бразилец же солирует на острие, устраивает яркие перфомансы с мячом, да еще и вызывает интерес медиа своим скандальным поведением.





из комментариев в соцсетях Футбол сегодня выиграл. Заслуженная церемония впервые за долгое время!

"Я лично давно говорил, что Родри – просто машина, и заслуживает "ЗМ", – отметил другой пользователь.

"Рад, что награда в очередной раз досталась заслуженному победителю", – подчеркнул еще один болельщик.

При этом многие комментаторы отдали предпочтение Родри, потому что им просто не нравится поведение Винисиуса. По их мнению, в этом плане бразильцу еще есть над чем поработать.

По футбольным же меркам в целом награды достойны и тот и другой. Но победить в этой схватке мог только один.

