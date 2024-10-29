Испанский футболист "Манчестер Сити" Родри стал обладателем "Золотого мяча"

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Испанский полузащитник английского "Манчестер Сити" Родри стал обладателем "Золотого мяча" – приза лучшему футболисту мира сезона-2023/24 по версии французского журнала France Football.Об этом сообщает ТАСС.

Церемония вручения награды прошла в парижском театре "Шатле". За наградой футболист вышел на костылях, так как недавно получил травму крестообразных связок.

В сезоне-2023/24 Родри стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира. В составе "Манчестер Сити" испанский футболист выиграл чемпионат Англии.

Английский клуб "Манчестер Сити" стал победителем Лиги Чемпионов, обыграв в финале турнира итальянскую команду "Интер". Финальный матч проходил на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Противостояние двух клубов завершилось со счетом 1:0 в пользу англичан. Единственным голом отличился полузащитник Родри.