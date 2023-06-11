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Английский клуб "Манчестер Сити" стал победителем Лиги Чемпионов, обыграв в финале турнира итальянскую команду "Интер". Финальный матч проходил на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Противостояние двух клубов завершилось со счетом 1:0 в пользу англичан. Единственным голом отличился полузащитник Родри.

Для "Манчестер Сити" это первая в истории клуба победа в Лиге чемпионов. В 2021 году команда выходила в финал турнира, однако уступила лондонскому "Челси".

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" также досрочно завоевал чемпионство Англии после того, как ближайший преследователь – лондонский "Арсенал" – проиграл в 37-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Другой английский футбольный клуб "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций УЕФА, обыграв в финале итальянскую команду "Фиорентина".

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