00:25Спорт
"Манчестер Сити" стал победителем Лиги Чемпионов
Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Английский клуб "Манчестер Сити" стал победителем Лиги Чемпионов, обыграв в финале турнира итальянскую команду "Интер". Финальный матч проходил на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
Противостояние двух клубов завершилось со счетом 1:0 в пользу англичан. Единственным голом отличился полузащитник Родри.
Для "Манчестер Сити" это первая в истории клуба победа в Лиге чемпионов. В 2021 году команда выходила в финал турнира, однако уступила лондонскому "Челси".
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" также досрочно завоевал чемпионство Англии после того, как ближайший преследователь – лондонский "Арсенал" – проиграл в 37-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Другой английский футбольный клуб "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций УЕФА, обыграв в финале итальянскую команду "Фиорентина".
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