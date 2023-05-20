"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии по футболу

Фото: AP Photo/Jon Super

Футбольный клуб "Манчестер Сити" досрочно завоевал чемпионство Англии после того, как ближайший преследователь – лондонский "Арсенал" – проиграл в 37-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Арсенал" потерпел поражение на выезде в предпоследнем туре АПЛ со счетом 0:1 от "Ноттингема".

"Манчестер Сити" продолжает опережать "Арсенал" на четыре очка, и теперь у клуба есть игра в запасе.

В связи с поражением "Арсенала" "Манчестер Сити" в девятый раз становится чемпионом АПЛ. При этом клуб также выиграл предыдущие два сезона лиги. Кроме того, это пятый раз, когда команду привел к титулу испанец Хосеп Гвардиола.

Ранее петербургский "Зенит" одержал победу над "Спартаком" в 26-м туре и досрочно стал пятикратным чемпионом РПЛ. Матч закончился со счетом 3:2.

В команде победителей мяч в ворота соперника отправили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. Среди игроков "Спартака" отличились Кейта Бальде и Квинси Промес.