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Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал верх в противостоянии с испанским клубом "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 4:0.

Голы оформили Бернарду Силва (23-я и 37-я минуты) и Хулиан Альварес (90+1 минуты). Кроме того, защитник "Реала" Эдер Милита забил мяч в свои же ворота на 76-й минуте.

Первый матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" завершился вничью 1:1. По сумме двух игр "Манчестер Сити" вышел в финал Лиги чемпионов.

Финальный матч турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня. "Манчестер Сити" будет играть с итальянским "Интером".

Ранее сообщалось, что "Барселона" стала чемпионом Испании по футболу. Футболисты "Барселоны" одержали победу над "Эспаньолом" в матче 34-го тура чемпионата Испании.

