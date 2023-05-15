"Барселона" стала чемпионом Испании по футболу

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Футболисты "Барселоны" одержали победу над "Эспаньолом" в матче 34-го тура чемпионата Испании и тем самым досрочно обеспечили себе победу в турнире.

Противостояние двух клубов, которое проходило на стадионе "Корнелья-Эль Прат", завершилось со счетом 4:2 в пользу "Барселоны". Со стороны победителей голами отметились нападающий Роберт Левандовский (на 11-й и 40-й минутах) и двое защитников Алехандро Бальде (20) и Жюль Кунде (53), со стороны "Эспаньола" – нападающие Хави Пуадо (73) и Хоселу (90+2).

Благодаря этой победе "Барселона" заработала 85 очков за четыре тура до конца чемпионата, тогда как идущий на втором месте мадридский "Реал" обладает лишь 71 очком и уже не сможет догнать лидера в турнирной таблице.

"Барселона" не побеждала в чемпионате Испании с 2019 года. Новый чемпионский титул стал 27-м в истории каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что "Интеру" удалось обыграть "Милан" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча двух клубов проходила на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

До этого испанский "Реал" сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала этого же турнира. Противостояние команд завершилось со счетом 1:1.