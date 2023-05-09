Месси стал обладателем награды "Спортсмен года" по версии Laureus

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Аргентинский футболист Лионель Месси стал обладателем награды Laureus 2023 года в номинации "Спортсмен года". Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Кроме того, сборная Аргентины по футболу была признана лучшей командой 2023 года. Таким образом, Месси стал первым в истории спортсменом, который получил награды в номинациях "Спортсмен года" и "Команда года" в одном и том же году.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси потребовал в качестве одного из обязательных условий возвращения в испанскую "Барселону" предоставление возможности играть под 10-м номером.

До этого Месси стал обладателем награды ФИФА лучшему игроку года. Футболист в третий раз за карьеру получает подобный приз, до этого он был удостоен этой награды в 2009 и 2019 годах.

Лионель Месси вернется в "Барселону"