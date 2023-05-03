ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси

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Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" решил не продлевать соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает портал L'Equipe.

По данным издания, одной из причин прекращения сотрудничества стала поездка аргентинца в Саудовскую Аравию во время тренировки команды. Месси осталось сыграть за ПСЖ всего три матча.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ отстранило Месси от тренировок на две недели в связи с несогласованной поездкой игрока в Саудовскую Аравию. При этом в течение двух недель аргентинец также не будет получать зарплату. По данным источников, таким образом администрация клуба намерена показать, что ни один игрок не имеет права пренебрегать правилами организации.

ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию