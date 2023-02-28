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28 февраля, 11:10

Спорт

"Этот год был безумным": Месси стал лучшим игроком мира по версии ФИФА

В ночь на 28 февраля международная федерация футбола (ФИФА) на церемонии в Париже признала аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года (The Best FIFA Football Awards). Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этих и других итогах премии.

Лучший голкипер – Эмилиано Мартинес

Еще два года назад многие при упоминании имени Эмилиано Мартинеса недоуменно бы пожали плечами: на тот момент известность аргентинского голкипера даже в Английской Премьер-лиге была на сравнительно низком уровне. Однако яркое выступление в "Астон Вилле" неожиданно дало Мартинесу дорогу в сборную Аргентины, и в 28 лет Эмилиано дебютировал там, да так, что закрепился и по сей день.

После был Кубок Америки, где Мартинес оказался одним из героев турнира и помог своей сборной выиграть долгожданный титул. Неожиданно для многих аргентинец стал не только первым номером национальной команды, но и одним из главных голкиперов мира. На мундиале в Катаре Мартинес вновь доказал свою состоятельность – во многом благодаря его действиям, особенно в финале, Аргентина сумела завоевать титул.

Поэтому попадание в тройку лучших в голосовании ФИФА было закономерно. Вот только есть одно но: Мартинес – определенно не лучший голкипер планеты. Нельзя давать награду за полтора выдающихся матча.

Эмилиано, справедливости ради, не был лучшим даже на чемпионате мира, а уж если брать по итогам всего прошедшего сезона, то вручить премию можно было только Тибо Куртуа – человеку, который весь год тащил мадридский "Реал" и привел его к победе в Лиге чемпионов. Или на крайний случай Яссину Буну – голкиперу, который совершил чудо со сборной Марокко и был реально лучшим вратарем чемпионата мира. И между прочим, входившему в топ-10 голосования "Золотого мяча" (его вручали в октябре) еще до мундиаля.

Лучший тренер – Лионель Скалони

Вопросы по обладателю премии в этой номинации примерно такие же, как и в предыдущей. В прошедшем году Карло Анчелотти творил настоящие чудеса в "Реал Мадриде". Поэтому закономерно, что последнего "Золотого мяча" удостоился нападающий испанского клуба Карим Бензема, а Тибо Куртуа был отмечен призом имени Льва Яшина. Если бы на этой премии отмечали еще и наставников команд, награду однозначно получил бы Анчелотти.

Но чемпионат мира перевернул все с ног на голову. Скалони вряд ли можно назвать новатором в мире тренерского искусства, а победу сборной Аргентины на чемпионате мира вряд ли можно назвать тренерской.

Слишком много в этой команде было завязано на фигуре Лионеля Месси и его индивидуальном мастерстве. Но с другой стороны, аргентинцы выиграли свой третий в истории мундиаль именно со Скалони, хотя до этого достичь подобного результата не получалось ни с гениальным Марсело Бьелсой, ни с Алехандро Сабельей (с ним альбиселесте стали вице-чемпионами мира в 2014-м), ни с Диего Марадоной, ни с кем бы то ни было еще. Поэтому претензий здесь может быть явно меньше, чем в предыдущей категории. Скалони, пусть и не больше всех, но заслужил эту награду.

Лучший игрок – Лионель Месси

Пожалуй, самый ожидаемый результат голосования. Кто станет лучшим футболистом года по версии ФИФА после чемпионата мира, сомнений почти не вызывало. При этом до мундиаля дела у Лео шли, мягко говоря, неважно: об этом можно судить хотя бы по тому факту, что при голосовании за лучшего игрока по версии France Football Месси не попал даже в топ-20, в отличие, кстати, от своего партнера по ПСЖ Килиана Мбаппе (он стал шестым) и своего заклятого друга Криштиану Роналду (он как раз замкнул двадцатку). Чемпионат мира кардинально изменил положение вещей, подвинув в голосовании ФИФА и Бензема, и Мбаппе.

Конечно, странно, что Международная федерация футбола, по сути, просто продублировала награды мундиаля (лучший вратарь – Мартинес, лучший тренер – Скалони и лучший игрок – Месси), закрыв глаза на весь остальной футбольный сезон, но и в конце концов ЧМ – главное событие для ФИФА, поэтому логично, что результаты этого турнира для международной организации оказались важнее самых значительных клубных успехов. Да и награда Месси в этот раз досталась как никогда заслуженно: во многом благодаря Лео эта сборная сумела не только дойти до финала, но и вырвала титул в максимально драматичной битве с Францией. А те, кто критиковал аргентинца за отсутствие титулов со сборной, исчерпали таким образом все свои аргументы.

Получая награду, Месси отметил своих соперников в борьбе за звание лучшего игрока Бензема и Мбаппе, подчеркнув, что они провели выдающийся год. И, конечно же, поблагодарил за победу сборной Аргентины Скалони и Мартинеса: "Благодарю всех, этот год был безумным для меня. После долгой упорной борьбы я наконец смог осуществить свою мечту. Я хотел бы поблагодарить свою семью, народ Аргентины, который интенсивно болел за нас на протяжении месяца. Передаю поцелуй своим детям. Пора спать".

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