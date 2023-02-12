Махачев – лучший боец мира: как россиянин защитил свой пояс в UFC 284

В ночь с 11 на 12 февраля в австралийском Перте прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В главном бою россиянин Ислам Махачев единогласным решением победил австралийца Алекса Волкановски. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как Махачев официально стал лучшим бойцом самого популярного промоушена MMA.

Одним из светлых пятен для российского спорта в прошлом году стало выступление уроженца Дагестана Ислама Махачева. В октябре 2022-го 31-летний боец завоевал пояс UFC в легком весе, одолев в титульном поединке бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Махачев стал первым российским чемпионом в этом дивизионе со времен Хабиба Нурмагомедова и третьим обладателем титула из России в целом.

Несмотря на обилие желающих поспорить с ним за пояс в легком весе, Махачев заявил, что хочет подраться с чемпионом полулегкого веса и первым номером рейтинга P4P (pound for pound, то есть лучший вне зависимости от весовой категории) Александром Волкановски.

Тот был и не против. Правда, бой в итоге было решено провести в легком весе. Поэтому фактически это австралиец стал претендентом на победу сразу в двух дивизионах, а не Ислам. Последний раз на подобное достижение замахивался теперь уже экс-чемпион среднего веса Исраэль Адесанья. Новозеландец пытался отобрать пояс у Яна Блаховича, но потерпел поражение. Ислам же претендовал не на титул, а на вещь хоть и не материальную, но более значимую – на звание лучшего бойца UFC. И, несмотря на вполне миролюбивое общение Махачева и Волкановски, дружеские подколки и даже целые совместные интервью до боя, в октагоне это противостояние оказалось максимально напряженным и принципиальным.

Первый раунд оказался в большей степени пристрелочным. На протяжении трех минут оба бойца присматривались друг к другу, не рисковали выбрасываться вперед и аккуратно время от времени пытались "прощупать" чужую оборону. В конце третьей минуты Махачев и Волкановски обменялись ударами, после чего Ислам решил перевести бой в партер и после недолгого сопротивления отправил соперника на канвас. Здесь россиянин, как удав, медленно, но верно забирал преимущество.

В итоге за минуту до конца раунда Махачев оказался в сверхудобной позиции с серьезным шансом финишировать соперника удушающим. Однако Волкановски успешно отзащищался и дотянул до перерыва.

Во второй пятиминутке размен в стойке пошел куда активнее. Более того, спустя минуту австралиец заставил Ислама пошатнуться и чуть не воспользовался этим. Тем не менее Махачев моментально сориентировался и даже записал этот эпизод себе в плюс, успешно проведя тейкдаун. Россиянин снова попытался забрать спину соперника, но Алекс вывернулся и даже провел неплохую контратаку. Бойцы продолжили битву в стойке и за полторы минуты до конца раунда Ислам великолепно попал левой в голову и тем самым заставил Волкановски пятиться и спасаться от нокаута, бегая по рингу. Тем не менее австралийский спортсмен не только выстоял, но и под конец раунда навязал неплохую борьбу у сетки.

В третьем раунде Махачев продолжил доминировать, причем предпочитая делать это в стойке и не форсировать перевод боя в партер. Однако на экваторе раунда и всей встречи Ислам все-таки решил отправить Волкановски на канвас. Впрочем, австралиец оказывал достойное сопротивление и всякий раз вставал после попытки Махачева скрутить его в партере. А за полминуты до очередного перерыва Волкановски и вовсе уронил россиянина неожиданной для него подсечкой, заставив Ислама изрядно понервничать.

Четвертый игровой отрезок снова начался со стойки, но спустя полторы минуты Махачев красивым тейкдауном положил Алекса на канвас и достаточно быстро организовал бэк-маунт. Оставшееся время раунда Ислам полностью контролировал ситуацию, но так и не сумел закрыть замок на шее противника.

Первую половину заключительного раунда Махачев продолжал перебивать Алекса в стойке. Ислам был точнее, при этом грамотно и своевременно уходя от выпадов австралийца. Но затем россиянин несколько раз не сумел взять свое в борьбе – Волкановски неизменно вставал. А за минуту до конца встречи Махачев и вовсе чуть не отправился в нокаут. Алекс точно пробил с правой, Ислам упал, после чего австралийский боец ринулся добивать чемпиона в легком весе. На этот раз уже Махачев чудом спасся, успев закрыть гард.

Тем не менее в последние 10-15 секунд российский спортсмен был максимально близок к поражению после серии ударов Волкановски сверху. Но Ислам справился и защитил таким образом свой пояс – судьи единогласно присудили победу россиянину. А значит теперь Махачев – официально лучший боец UFC и, возможно, всего мира.