Российский боец ММА Махачев победил австралийца Волкановски и защитил титул UFC

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев победил представителя Австралии Александра Волкановски. Спортсмен из РФ впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Сражение длилось в течение пяти раундов. Сама схватка возглавила турнир UFC 284 в Перте. Судьи единогласно огласили победу российского спортсмена.

Махачев родился в 1991 году. Он является чемпион по боевому самбо как в России, так и в мире. На счету спортсмена 24 победы и одно поражение, теперь Махачев идет на серии из 12 побед.

Ранее Хабиб Нурмагомедов подтвердил свой уход из MMA. После этого его представитель заявил, что спортсмен после завершения карьеры не собирается заниматься политической деятельностью.

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