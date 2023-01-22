Как Гловер Тейшейра провел свой последний поединок в UFC

В ночь с 21 на 22 января в Рио-де-Жанейро прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 283. В главном бою Джамал Хилл единогласным решением победил Гловера Тейшейру. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом и других итогах турнира.

Гилберт Бернс – Нил Мэгни

Фото: AP Photo/Bruna Prado

Тройку ключевых поединков вечера открыл бой бразильца Гилберта Бернса и американца Нила Мэгни. Оба уступили в своей последней встрече, оба – непобежденным до сих пор бойцам. Мэгни проиграл казахстанскому спортсмену Шавкату Рахмонову, Бернс – уроженцу Чечни и гражданину Швеции Хамзату Чимаеву.

Однако Гилберт выдал такой перформанс, что Чимаев не только пропустил рекордное за карьеру количество ударов в одном поединке, но и оказался как никогда близок к нокауту. Да и в целом бой получился настолько ярким и обоюдоострым, что вошел в топ-3 лучших в UFC в прошлом году.

Нынешний поединок Бернса вышел куда более спокойным, если не сказать скучным. Первые полторы минуты бойцы аккуратно и редко обменивались ударами, затем бразилец успешно провел тейкдаун и стал методично забирать контроль над ситуацией в партере. Меньше чем за минуту до конца раунда Бернс взял голову Мэгни в треугольник, и Нил после недолгого сопротивления был вынужден постучать. Таким образом, бразильский спортсмен одержал свою 21 победу в смешанных единоборствах.

Дейвисон Фигейреду – Брэндон Морено

Фото: AP Photo/Bruna Prado

В соглавном бою за титул в наилегчайшем весе сошлись очень хорошие знакомые – их встреча стала рекордной. Брэндон Морено и Дейвисон Фигейреду должны были сразиться за пояс в четвертый раз кряду, чего ранее в UFC не случалось. Первый их поединок в декабре 2020-го закончился вничью, затем в июне 2021 года титул взял Морено, а 22 января 2022-го Фигейреду вернул себе чемпионское звание. Спустя ровно год бойцы вышли в октагон, чтобы окончательно поставить точку в их противостоянии. Но в итоге получился лишь жирный вопросительный знак.

Первый раунд начался с моментального перехода в партер, где, однако, за минуту не произошло примерно ничего. Бойцы вернулись в стойку, и до конца дебютной пятиминутки пристреливались друг к другу без особых последствий для обеих сторон. Под конец, правда, Морено едва не попался на болевой прием, а Фигейреду в партере нанес запрещенный удар в голову, который рефери по какой-то причине проигнорировал.

Второй раунд остался, скорее, за бразильцем. А в третьем мексиканец сравнял по нарушениям – попал пальцем в глаз сопернику, на что судья снова никак не отреагировал.

Примечательно, что в этом же моменте, но другой рукой и по всем правилам Морено нанес повреждение, которое стало роковым. После удара левой у Дейвисона открылось серьезное рассечение, которое уже не позволило ему выйти на четвертый раунд. В перерыве врач осмотрел бойца и принял решение об остановке поединка. Морено вновь завоевал титул полноценного чемпиона – пусть и таким странным образом.

Гловер Тейшейра – Джамал Хилл

Фото: AP Photo/Bruna Prado

Этого боя могло и не быть. Полтора месяца назад за титул в полутяжелом весе бились россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович. И отечественный спортсмен должен был забрать пояс: по итогам пятираундового противостояния так думал даже его соперник. Однако судьи невероятнейшим образом зафиксировали в поединке ничью и таким образом оставили Магомеда без заслуженного титула.

Более того, на послематчевой пресс-конференции президент UFC Дана Уайт назвал бой Анкалаева и Блаховича "ужасным". Попутно он анонсировал новых претендентов на пояс – за него боролись экс-чемпиона дивизиона, бразилец Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл. Последний до поединка занимал аж седьмое место в дивизионе, но заслужил титульную встречу своей уверенной и яркой серией. По мнению Уайта, бой должен был показать Анкалаеву и Блаховичу "как надо".

Как бы ни хотелось критиковать Уайта за его неспортивную позицию и как бы не было обидно за россиянина, главный бой UFC 283 вышел умопомрачительным. Причем настолько, что уже сейчас, когда еще даже не закончился первый месяц 2023 года, его можно назвать претендентом на попадание в тройку лучших поединков года.

С первых минут Хилл доминировал и выглядел лучше Тейшейры, но как не раз показывали предыдущие поединки Гловера, это обманчивое представление нередко играло с соперниками бразильца злую шутку. Здесь едва не получилось то же самое. В первом и втором раунде Тейшейра пропустил все, что можно, но поединок выглядел еще более-менее равным. При этом время от времени Гловер проводил настолько опасные контратаки, что сам Джамал несколько раз был близок к досрочной сдаче.

Третий раунд уже больше походил на самое настоящее избиение. Хилл наносил мощнейшие удары, но Тейшейра не только не отправился в нокаут, но еще и умудрился вернуться на ноги. В предпоследнюю пятиминутку Джамал продолжал месить бразильского ветерана, но он залитый кровью героически устоял, не дав рефери остановить бой.



Фото: youtube.com/UFC - Ultimate Fighting Championship

Последний раунд вышел совсем безумным. Гловер, лицо которого уже больше напоминало одну большую ссадину, начал пятиминутку словами "Let's go, baby!" и почти с ходу отправил Джамала на канвас. Спустя две минуты Тейшейра зашел в полный маунт и мог финишировать американца. Но уже не хватило сил Гловеру: он позволил противнику вырваться и упустил свой последний шанс спасти этот бой.

Тем не менее, Хилл также не смог завершить поединок досрочно. В итоге встреча продлилась все пять раундов, и Джамал выиграл лишь по решению судей. Хилл стал новым чемпионом в полутяжелом весе, а Тейшейра объявил о завершении карьеры.

Возможно, Гловер выбрал лучшее время. Пусть он и не смог завоевать титул. Да и, наверное, второй раз совершить чудо, как это произошло в поединке с Блаховичем в 2021 году, было бы сродни фантастике. Но этот поединок был поистине героическим, к тому же в родных стенах. После такого не стыдно бросить перчатки на канвас. И, судя по реакции болельщиков на арене в Рио-де-Жанейро, соотечественники Тейшейры с этим абсолютно согласны.

