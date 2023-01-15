Как брат Нурмагомедова победил на турнире UFC Fight Night 217

В ночь с 14 на 15 января в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217. В главном бою уроженец Дагестана Нассурдин Имавов проиграл американцу Шону Стрикленду единогласным судейским решением. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом и других итогах турнира.

Умар Нурмагомедов – Раони Барселос

Фото: youtube.com/UFC - Ultimate Fighting Championship

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова в UFC уже практически четвертый год, однако до сегодняшнего дня успел провести всего три поединка. Впрочем, торопиться ему, пожалуй, что и некуда. У Умара великолепная статистика: до UFC Fight Night 217 он провел во всех турнирах ММА 15 боев, все из которых выиграл. К тому же он еще сравнительно молод – пару недель назад только исполнилось 27. Моложе его в топ-15 легчайшего веса лишь китаец Сун Ядун – ему 25.

Проверить Умара на прочность должен был ветеран смешанных единоборств Раони Барселос. Еще несколько лет назад бразилец считался одним из самых интересных бойцов дивизиона и шел на серии из девяти побед кряду. Однако возраст (Раони в мае исполнится 36) начал давать о себе знать. В 2021 и 2022 году Барселос дважды проиграл вердиктом судей, после чего одержал одну победу. Бой россиянина и бразильца обещал стать обоюдоострым, ведь в конце концов Умар половину поединков в своей карьере выиграл решением арбитров.

Однако на деле получилось совсем иначе. Несмотря на отсутствие в углу звездного двоюродного брата, Нурмагомедов уже в первом раунде разобрался с Барселосом, отправив соперника в нокаут меньше чем за полминуты до перерыва. А после боя пообещал вернуться в октагон уже в марте.

Пунахеле Сориано – Роман Копылов

Фото: youtube.com/UFC - Ultimate Fighting Championship

Путь бывшего чемпиона AMC Fight Nights Global Романа Копылова в UFC не назовешь простым. 31-летний россиянин проиграл два дебютных боя в промоушене Карлу Роберсону и Альберту Дураеву. При том, что до этого Копылов шел на серии из восьми побед. В сентябре прошлого года Роман спас свою карьеру, нокаутировав Алессио ди Кирико. И меньше чем через полгода решил сразиться с американцем Пунахеле Сориано, который имел точно такой же рекорд – 9-2.

В начале первого раунда боец из США был гораздо активнее, но уже во второй половине дебютной пятиминутки Копылов перехватил инициативу и изрядно вымотал своего соперника. Во втором раунде Роман продолжил давить и за полторы минуты до перерыва попал ногой точно по печени, заставив Пунахеле свернуться от боли. Копылов полетел добивать, но американец уже был не в силах защищаться. И рефери остановил бой – российский спортсмен победил техническим нокаутом.

Шон Стрикленд – Нассурдин Имавов

Фото: youtube.com/UFC - Ultimate Fighting Championship

27-летний уроженец Дагестана Нассурдин Имавов уже давно и прочно связан с Францией, в которой живет с десяти лет и под флагом которой выступает в UFC. Однако про свои корни Имавов не забывает. Более того, Нассурдин иногда выходил на бои с российским триколором. А в Париже, где состоялся его последний поединок в сентябре 2022 года, боец отдельно поблагодарил своих поклонников из РФ и СНГ на русском языке. В прошлом году Нассурдин попал в топ-15 среднего веса и стал считаться одним из наиболее перспективных бойцов своего дивизиона.

Испытать Имавова предстояло Шону Стрикленду – виднейшему треш-токеру UFC, который еще совсем недавно входил в топ-5 среднего веса. Американец два последних боя против будущего чемпиона Алекса Перейры и Джареда Каннонье проиграл. Причем крайний его поединок состоялся меньше месяца назад.

Однако Шон подписался на поединок с Имавовым после того, как меньше чем за неделю до турнира из-за травмы снялся изначальный соперник французского дагестанца Келвин Гастелум. Таким образом, Стрикленд впервые в истории UFC вышел в двух главных боях промоушена кряду, причем в разных дивизионах – поединок против Имавова решили провести в полутяжелом весе. И эта авантюра оказалась для американца успешной.

С первых минут бойцы пошли в активный размен. Нассурдин неплохо выглядел в начале раунда, но во второй половине стал пропускать, и дебют остался, скорее, за Стриклендом. Следующая пятиминутка оказалась равной. Третий и четвертый раунд однозначно забрал Шон – он нанес гигантский урон Нассурдину и не раз заставил того пошатнуться. Имавову же приходилось идти в клинч только ради того, чтобы не отправиться в нокаут.

Лишь в последней пятиминутке российско-французский боец вновь активизировался и попытался переломить ход поединка, но вырубить соперника у Нассурдина так и не вышло. По итогу Имавов проиграл – судьи единогласно (49-46, 49-46, 48-47) отдали победу Стрикленду.

