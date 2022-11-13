Чем завершился турнир UFC 281

В ночь с 12 на 13 ноября в Нью-Йорке прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 281. В главном бою Алекс Перейра победил Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом в среднем весе. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом и других итогах турнира.

Дастин Порье – Майкл Чендлер

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Одним из ключевых поединков очередного номерного турнира UFC стала встреча двух ярчайших представителей легкого дивизиона из США – Дастина Порье и Майкла Чендлера. Оба в недавнем прошлом метили в чемпионы в своем весе и, что примечательно, оба – в противостоянии с Чарльзом Оливейрой. И, несмотря на поражение и в том, и в другом случае, Порье и Чендлер по-прежнему остаются в топе легковесов и наверняка сделают еще не одну попытку взять титул. Однако, так как новый чемпион Ислам Махачев уже занят подготовкой к бою с обладателем пояса в полулегком весе Алексом Волкановски, пока выявлять лучшего Чендлер и Порье должны были в поединке между собой.

И эта битва вышла такой мощной по накалу и эмоциям, что вполне тянула на чемпионский бой.

Чендлер активнее начал эту встречу. В первом раунде он нанес с десяток серьезных ударов в голову Порье, а затем попытался взять свое в партере. Однако Дастин смог выкрутиться и в последнюю минуту едва сам не отправил соперника в нокаут, успев за двадцать-тридцать секунд превратить лицо Чендлера в кровавую маску. Во втором раунде это чуть не сыграло против самого Порье – будучи сверху в гарде, Чендлер залил кровью лицо Дастину. Порье испытал определенные проблемы и чуть не попался в итоге на удушающий, но чудом справился с давлением и дотерпел до перерыва. Третий раунд начался с атак Порье, Чендлер поднял и попробовал кинуть соперника, но Дастин удачно выбрался из ситуации и прошел за спину Майклу. Чендлер в конечном счете не справился – Порье поймал момент и успешно закрыл замок, заставив противника постучать.

Карла Эспарза – Чжан Вэйли

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

В со-главном бою турнира встречались американка Карла Эспарза и китаянка Чжан Вэйли. Первая завоевала титул в женском минимальном весе в мае этого года – фактически Эспарза вернула себе пояс, ведь восемь лет назад именно она стала дебютной чемпионкой в этом дивизионе. Чжан тоже становилась обладательницей титула и даже сумела один раз его защитить. Но утратила статус чемпионки в бою с Роуз Намаюнас. А реванш остался за американской спортсменкой с литовскими корнями. Именно в поединке с Намаюнас Эспарза, пусть и раздельным решением, взяла свой пояс.

Тем интереснее было, кто из бывших соперников Роуз окажется успешнее в очном противостоянии.

Чжан и Эспарза начали встречу аккуратно, возможно, даже слишком. Но спустя половину раунда Вэйли нанесла несколько неплохих ударов в голову, а затем, после захвата Карлы, удачно перевела бой в партер и едва не поймала соперницу на удушающий. Эспарза выбралась из захвата, но явно потратила много сил на сопротивление. В начале второго раунда американка попыталась пройти в корпус, но Чжан использовала это против нее. Китайская спортсменка умело развернула соперницу и моментально закрыла замок на ее шее – Эспарзе не осталось ничего, кроме как сдаться. А Вэйли таким образом вернула себе пояс и стала новой чемпионкой в минимальном весе.

Исраэль Адесанья – Алекс Перейра

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Чтобы понять, почему главный поединок UFC 281 должен был стать одним из важнейших событий года в смешанных единоборствах, нужно углубиться в историю противостояния новозеландского нигерийца Исраэля Адесаньи и бразильца Алекса Перейры. Оба спортсмена ни разу не встречались в рамках UFC, но раньше вместе выступали под эгидой бойцовской организации кикбоксинга Glory. И там Перейра в двух встречах дважды оказался сильнее.

В MMA бразилец перешел в 2015 году и до встречи с Адесаньей на нынешнем турнире провел лишь семь боев. При этом для того, чтобы подраться за титул в UFC, ему хватило всего трех уверенных побед – над Андреасом Михайлидисом, Бруну Силвой и Шоном Стриклендом. Последний поединок особенно интересен тем, что американец на тот момент занимал четвертую строчку, но проиграл нокаутом в первом же раунде.

Поэтому бой Адесанья – Перейра обещал не только яркие эмоции, но и возможные сюрпризы. Так оно в результате и получилось.

В первые минуты бойцы присматривались друг к другу, выбрасывая удары аккуратно и акцентированно. Первый раунд был абсолютно равным, но в последние пару секунд перед перерывом Адесанья нанес несколько сокрушительных ударов, которые заставили бразильца пошатнуться и, если бы не гонг, могли бы стоить ему боя.

Второй раунд вышел куда более открытым, но вновь без очевидного фаворита. В третьем отрезке Адесанья прибавил и решил сделать ставку на борьбу. На протяжении трех минут Исраэль доминировал в партере и снова чуть не вырубил соперника в конце раунда. В четвертой пятиминутке темп упал, но Адесанья снова забрал раунд и, казалось, уверенно шел к тому, чтобы в очередной раз защитить титул.

Однако пятый раунд перевернул все. На второй минуте Исраэль заигрался у сетки, пропустил несколько мощных ударов в голову, поплыл и затем упал. Перейра пошел добивать, но рефери тут же остановил поединок – бразилец выиграл техническим нокаутом и стал новым обладателем пояса в среднем весе.