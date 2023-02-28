Лионель Месси в третий раз стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА

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Аргентинский нападающий французского клуба ПСЖ Лионель Месси стал обладателем награды ФИФА лучшему игроку года. Футболист в третий раз за карьеру получает подобный приз, до этого он был удостоен этой награды в 2009 и 2019 годах. Церемония вручения наград прошла в Париже, сообщает РИА Новости.

На эту награду также претендовали еще двое футболистов: одноклубник Месси из ПСЖ Килиан Мбаппе и форвард мадридского "Реала" Карим Бензема. В прошлом году награды лучшему игроку года был удостоен немецкий нападающий Роберт Левандовски.

Помимо этого, Лионель Месси – семикратный обладатель "Золотого мяча". Он является рекордсменом по количеству этой награды.

Ранее сообщалось о том, что "Спартак" вышел в полуфинал пути РПЛ в Кубке России по футболу, обыграв столичный "Локомотив" со счетом 4:2.

До этого гол российского футболиста Александра Головина, выступающего за клуб "Монако", признали лучшим на чемпионате Франции в январе. Полузащитник отличился в матче 17-го тура. В этой игре клуб "Монако" встречался с "Брестом". Гол Головина принес его команде победу.

ПСЖ обыграл сборную Эр-Рияда со счетом 5:4

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