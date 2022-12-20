Пост Лионеля Месси в Instagram побил рекорд по количеству лайков

Фото: instagram.com (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) /leomessi

Пост Лионеля Месси в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) побил рекорд по количеству лайков за всю историю социальной сети. Пост о победе соборной Аргентины в чемпионате мира на данный момент набрал более 56 миллиона лайков.

В воскресенье сборная Аргентина в третий раз в истории выиграла чемпионат мира, обыграв сборную Франции. В основное время встреча Аргентины и Франции завершилась со счетом 2:2, однако в серии пенальти французы уступили, и аргентинцы выиграли со счетом 4:2.

"Спасибо огромное моей семье, всем, кто меня поддерживает, а также всем, кто верил в нас", – написал Месси.

Футболист добавил, что победа в чемпионате мира была мечтой аргентинцев.

Ранее рекорд по количеству лайков принадлежал публикации с изображением яйца, которая появилась в социальной сети в январе 2019 года для установления нового рекорда. Этот пост на данный момент оценили более 55 миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема объявил на своей странице в Instagram о завершении карьеры в сборной Франции по футболу. Футболист выступал за сборную с 2007 года. В 2015 году он был отстранен от матчей национальной команды из-за скандала с шантажом партнера по сборной Матье Вальбуэна. В мае прошлого года нападающего снова пригласили в сборную Франции. Также он является нападающим мадридского "Реала".

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