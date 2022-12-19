Обладатель "Золотого мяча" Бензема завершил карьеру в сборной Франции

Фото: TACC/Peter Powell/EPA

Действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции по футболу. Об этом нападающий сообщил в день своего рождения.

"Я прикладывал усилия и совершал ошибки, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша заканчивается", – написал Бензема в Instagram (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская).

Также 35-летний футболист опубликовал свою фотографию в футболке национальной команды.

Ранее некоторые СМИ писали, что причиной такого решения футболиста мог стать конфликт с главным тренером Дидье Дешамом. Отмечалось, якобы из-за этого Карим отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Катар, чтобы поддержать команду.

Бензема получил травму в преддверии старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире.

Футболист выступал за сборную Франции с 2007 года. В 2015 году он был отстранен от матчей национальной команды из-за скандала с шантажом партнера по сборной Матье Вальбуэна. В мае прошлого года нападающего снова пригласили в сборную Франции. Также он является нападающим мадридского "Реала".

18 декабря сборная Аргентины стала победителем на чемпионате мира по футболу, который прошел в Катаре. Основное время завершилось с результатом 3:3, однако аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2. Мячами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария.

Сборная Аргентины победила на ЧМ по футболу в Катаре

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