Месси побил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира

Фото: TACC/Jorge Saenz/AP

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в воскресенье, 18 декабря, преодолел рекорд немца Лотара Маттеуса по числу матчей на чемпионатах мира.

Нападающий сыграл в финальной игре мирового первенства в Катаре на Национальном стадионе в Лусаиле против сборной Франции. Для Месси этот матч стал 26 на всех чемпионатах мира, в которых он участвовал.

Известно, ЧМ-2022 в Катаре для аргентинского футболиста является пятым за всю его спортивную карьеру. Месси играл в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Ранее нападающий сборной Аргентины по футболу подтвердил, что финальный матч нынешнего чемпионата мира станет для него последним в спортивной карьере. Месси выразил неуверенность, что сможет выступить на еще одном ЧМ, так как его придется ждать четыре года.

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