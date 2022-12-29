Мбаппе рассказал о разговоре с Месси после финала ЧМ-2022

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Французский нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал о своем разговоре с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси после финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Его слова передает Sportskeeda.

"Я разговаривал с Лео после финала чемпионата мира. Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу. Поэтому я должен продолжать оставаться хорошим игроком", – сказал Мбаппе.

Сборная Аргентины стала победителем на ЧМ-2022. Основное время завершилось с результатом 3:3, однако аргентинские спортсмены смогли выбиться в лидеры благодаря пенальти.

По итогам ЧМ-2022 француза Килиана Мбаппе наградили званием лучшего бомбардира. Также спортсмен вошел в символическую сборную чемпионата.

Ранее французский нападающий "Пари Сен-Жермен" стал лидером рейтинга самых дорогих футболистов мира. Стоимость 24-летнего игрока выросла с 160 до 180 миллионов евро. Мбаппе особенно подорожал после завоевания "Золотой бутсы" на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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