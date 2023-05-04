Месси назвал условием возвращения в "Барселону" выступление под 10-м номером

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Выступающий за ПСЖ аргентинский нападающий Лионель Месси потребовал в качестве одного из обязательных условий возвращения в испанскую "Барселону" предоставление возможности играть под 10-м номером. Об этом сообщает газета As.

Сейчас в "Барселоне" под 10-м номером играет нападающий Ансу Фати, контракт которого истекает в 2027 году.

Кроме того, по данным журналистов, другим обязательным условием для возвращения является утверждение контракта Ла Лигой. Для этого "Барселоне" придется сократить зарплатный бюджет на 250 миллионов евро, из-за чего некоторые игроки будут вынуждены покинуть клуб.

При этом оба требования не подлежат обсуждению.

Контракт Месси с французским клубом "Пари Сен-Жермен" заканчивается в конце сезона. Ранее руководство ПСЖ сообщило, что не будет продлевать контракт с аргентинцем. Одной из причин прекращения сотрудничества стала поездка аргентинца в Саудовскую Аравию во время тренировки команды.

До этого президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил фанатам, что Лионель Месси вернется в испанский клуб.

ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию