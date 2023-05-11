"Интер" обыграл "Милан" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

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"Интеру" удалось обыграть "Милан" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча двух клубов проходила на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Матч завершился со счетом 2:0, при этом оба гола были забиты еще на первых минутах встречи.

Так, на 8-й минуте матча мяч в ворота соперника забил нападающий "Интера" Эдин Джеко, а спустя три минуты его сокомандник Генрих Мхитарян увеличил отрыв, забив второй гол.

Ответная игра итальянских клубов пройдет 16 мая на этом же стадионе.

Ранее сообщалось, что испанский "Реал" сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча двух футбольных клубов проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Противостояние команд завершилось со счетом 1:1. Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.