00:06Спорт
"Локомотив" обыграл "Сочи" в матче 26-го тура РПЛ
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Футболисты "Локомотива" обыграли "Сочи" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча двух клубов проходила в Москве.
Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Локомотива". Голами отличились защитник Наир Тикнизян (41-я минута), полузащитник Артем Карпукас (45+3) и нападающий московского клуба Вильсон Изидор (75).
Благодаря этой победе "Локомотив" набрал 35 очков в 26 играх и поднялся на девятое место в таблице российского чемпионата.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Зенит" одержал победу над "Спартаком" в матче 26-го тура РПЛ и досрочно обеспечил себе чемпионство. Игра завершилась со счетом 3:2.
Таким образом, "Зенит" выиграл чемпионат России в пятый раз подряд.
"Зенит" выиграл чемпионат России по футболу пятый раз подряд
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