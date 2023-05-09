"Локомотив" обыграл "Сочи" в матче 26-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Футболисты "Локомотива" обыграли "Сочи" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча двух клубов проходила в Москве.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Локомотива". Голами отличились защитник Наир Тикнизян (41-я минута), полузащитник Артем Карпукас (45+3) и нападающий московского клуба Вильсон Изидор (75).

Благодаря этой победе "Локомотив" набрал 35 очков в 26 играх и поднялся на девятое место в таблице российского чемпионата.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Зенит" одержал победу над "Спартаком" в матче 26-го тура РПЛ и досрочно обеспечил себе чемпионство. Игра завершилась со счетом 3:2.

Таким образом, "Зенит" выиграл чемпионат России в пятый раз подряд.

"Зенит" выиграл чемпионат России по футболу пятый раз подряд