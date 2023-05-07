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Футбольный клуб "Реал" первым среди испанских клубов выиграл 100 трофеев в своей истории. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Реал" победил "Осасуну" в финале Кубка Испании со счетом 2:1. У мадридцев дубль оформил бразилец Родриго. "Реал" стал 20-кратным победителем этого турнира", – отмечается в сообщении.

Помимо этого, мадридский "Реал" 35 раз становился чемпионом Испании. Также 14 раз выигрывал на Лиге чемпионов, 12 раз становился первым в Суперкубке, 5 раз в клубном чемпионате мира. Футбольный клуб два раза получал Кубок УЕФА и 5 – Суперкубок Европы. 2 раза был выигран Латинский кубок, 3 – Межконтинентальный кубок, 1 – Кубок Эвы Дуарте, и еще один раз становился победителем Кубка испанской лиги.

Футбольный клуб "Реал" находится на четвертом месте в истории по числу выигранных трофеев.

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