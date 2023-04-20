"Ювентусу" временно вернули 15 очков в Серии А после частично принятой апелляции клуба

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"Ювентусу" временно вернули 15 очков в Серии А после частично принятой апелляции комитетом спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии (CONI). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Sky Sport Italy.

Футбольный клуб "Ювентус" в январе этого года лишился 15 очков за финансовые махинации, а также был отстранен от футбола ряд функционеров клуба Итальянской федерацией футбола (FIGC). Позже в апелляционном органе федерации состоялись слушания на тему возобновления судебного разбирательства по вопросу финансовых махинаций клуба. В свою очередь, "Ювентус" подал апелляцию.

20 апреля Национальный олимпийский комитет Италии принял апелляцию ФК. Но в то же время передал дело для разбирательств в Федеральный апелляционный суд FIGC. Там уже выберут меру пресечения "Ювентусу".

Ранее сообщалось, что футболисты английского "Манчестер Сити" обыграли немецкую "Баварию" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча двух клубов прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голами отличились полузащитники Родри (на 27-й минуте) и Бернарду Силва (70), а также нападающий Эрлинг Холанд (76).

