"Челси" объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера команды

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Грэм Поттер уходит с поста главного тренера лондонского футбольного клуба "Челси", сообщается на официальном сайте команды.

В совместном заявлении владелец клуба Тодда Боэли и совладелец Бехдада Эгбали поблагодарили Грэма за вклад в развитие "Челси".

"Мы с высочайшим уважением относимся к нему как к тренеру и как к человеку. Он всегда вел себя профессионально и честно, и мы все разочарованы таким итогом", – говорится в сообщении.

Временным главным тренером команды назначен Бруно Сальтор, который входил в тренерский штаб Поттера. Отмечается, что Поттер "согласился сотрудничать с клубом с целью обеспечения плавного перехода".

Поттер возглавил "Челси" в сентябре 2022 года после отставки немца Томаса Тухеля. В Английской премьер-лиге клуб под руководством Поттера одержал 7 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Бавария" объявил об уходе Юлиана Нагельсманна и назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера. Решение было принято гендиректором Оливером Каном и членом спортивного совета Хасаном Салихамиджичем после консультаций с президентом клуба Гербертом Хайнером. Тухель будет руководить командой до 30 июня 2025 года.

Кроме того, Андрей Талалаев покидает должность главного тренера "Торпедо". Решение о прекращении трудового договора было принято по обоюдному согласию. Отмечается, что имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Это стало второй кадровой перестановкой в клубе с начала месяца. 1 марта с должности президента "Торпедо" ушел Илья Геркус, возглавлявший клуб с августа прошлого года. Его полномочия с 2 марта взял на себя Ярослав Савин.

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