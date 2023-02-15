Тренер молодежной сборной Бразилии по футболу Менезес временно возглавил основную команду

Фото: ТАСС/EPA/Ernesto Guzmán Jr.

Тренер молодежной сборной Бразилии Рамон Менезес был временно назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной страны. Об этом сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Карьеру футболиста Менезес начал в 1983 году в клубе "Крузейро". На пост главного тренера молодежной сборной он был назначен 7 марта 2022 года.

Тренируя молодежную сборную страны, 50-летний Менезес привел команду к победе на чемпионате Южной Америки среди футболистов до 20 лет. Сборная завоевала победу впервые с 2011 года.

До этого пост главного тренера сборной Бразилии по футболу занимал Тите. После поражения команды в 1/4 финала Чемпионата мира в Катаре в матче со сборной Хорватии Тите покинул пост.



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