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Аденор Леонардо Бакши (более известный как Тите) ушел в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу после поражения в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"Горькое поражение, но я нахожусь в мире с самим собой. Конец цикла", – сказал он в эфире телеканала ESPN.

Тренер был главой бразильской сборной с 2016 года. В 2019 году сборная Бразилии стала обладателем Кубка Америки. До этого Тите выполнял функции тренера в клубах "Гремио", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро", "Палмейрас".

В пятницу, 9 декабря, сборная Хорватии одержала победу над бразильцами в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время встречи и два дополнительных тайма завершились ничьей со счетом 1:1.

Результат встречи удалось определить в серии пенальти. Команда Хорватии победила со счетом 4:2.



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