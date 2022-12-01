01 декабря, 20:45Спорт
Сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией и не вышла в плей-офф ЧМ в Катаре
Фото: ТАСС/AP Photo/Francisco Seco
Бельгийская сборная закончила матч с командой Хорватии вничью и не смогла пробиться в плей-офф на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Отмечается, что голкипер Бельгии Тибо Куртуа участвовал в сотом матче за национальную команду. Он дебютировал в ней еще в 2011 году.
Бельгийская сборная набрала четыре очках в трех матчах группового этапа и заняла третье место в квартете. Сейчас она находится на втором месте в рейтинге Международной федерации футбола.
Команда Хорватии смогла выйти в плей-офф со второго места.
В прошлом ЧМ в 2018 году хорваты и бельгийцы завоевали второе и третье места.
До этого сообщалось, что сборная Аргентины обыграла Польшу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча прошла на стадионе "974" и завершилась со счетом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.
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