Сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией и не вышла в плей-офф ЧМ в Катаре

Фото: ТАСС/AP Photo/Francisco Seco

Бельгийская сборная закончила матч с командой Хорватии вничью и не смогла пробиться в плей-офф на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Отмечается, что голкипер Бельгии Тибо Куртуа участвовал в сотом матче за национальную команду. Он дебютировал в ней еще в 2011 году.

Бельгийская сборная набрала четыре очках в трех матчах группового этапа и заняла третье место в квартете. Сейчас она находится на втором месте в рейтинге Международной федерации футбола.

Команда Хорватии смогла выйти в плей-офф со второго места.

В прошлом ЧМ в 2018 году хорваты и бельгийцы завоевали второе и третье места.

До этого сообщалось, что сборная Аргентины обыграла Польшу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча прошла на стадионе "974" и завершилась со счетом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

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