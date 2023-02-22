Президент московского ФК "Торпедо" Геркус покинет пост 1 марта

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Илья Геркус уйдет с должности президента столичного футбольного клуба "Торпедо" 1 марта. Об этом информирует сайт ФК.

"В соответствии с принципом разделения властей руководитель исполнительного органа в дальнейшем не будет входить в состав совета директоров клуба. Его новый состав в соответствии с принятыми юридическими процедурами будет сформирован до середины марта 2023 года", – заявил исполняющий обязанности председателя совета директоров "Торпедо" Анатолий Ходоровский.

Геркус вступил на пост президента "Торпедо" в августе прошлого года. Он имеет международное спортивное образование и опыт стажировок в клубах Европы. Его должность с 2 марта займет Ярослав Савин, уточнили в ФК.

Ранее сообщалось, что тренера молодежной сборной Бразилии Рамона Менезеса временно назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной государства. Об этом рассказали в Бразильской конфедерации футбола (CBF).

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