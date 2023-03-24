ФК "Бавария" объявила об уходе Нагельсманна и назначении Тухеля на пост главного тренера

Фото: ТАСС/IMAGO/Sven Simon

ФК "Бавария" объявила об уходе Юлиана Нагельсманна и назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Отмечается, что решение было принято гендиректором Оливером Каном и членом спортивного совета Хасаном Салихамиджичем после консультаций с президентом клуба Гербертом Хайнером. Тухель будет руководить командой до 30 июня 2025 года. Первый день руководства состоится 27 марта этого года.

Кроме того, от своих должностей были освобождены помощники главного тренера Дино Топпмеллер, Бенджамин Глюк и Ксавер Земброд.

35-летний Нагельсманн перешел в мюнхенскую "Баварию" летом 2021 года. В этом же году команда выиграла титул чемпиона Германии в своем первом сезоне, а также Суперкубок Германии в 2021 и 2022 годах.

49-летний Томас Тухель недавно завершил работу в "Челси". В мае 2021 года он выиграл с этой командой Лигу чемпионов, а после – Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира. В 2021 году его признали лучшим тренером года в мире.

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев покидает должность главного тренера "Торпедо". Решение о прекращении трудового договора было принято по обоюдному согласию. Отмечается, что имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Это стало второй кадровой перестановкой в клубе с начала месяца. 1 марта с должности президента "Торпедо" ушел Илья Геркус, возглавлявший клуб с августа прошлого года. Его полномочия с 2 марта взял на себя Ярослав Савин.



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