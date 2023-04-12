Уничтожение "Баварии" и везение "Интера": итоги первых матчей 1/4 финала ЛЧ

11 апреля состоялись первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Баварию", а "Интер" в гостях разобрался с "Бенфикой". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подводит итоги двух матчей.



"Манчестер Сити" – "Бавария"

Фото: AP Photo/Jon Super

"Манчестер Сити" и "Бавария" – едва ли не самая интересная пара четвертьфинала ЛЧ: и те и другие еще совсем недавно играли в финале турнира. Однако если мюнхенцы взяли свое и с минимальным счетом одолели в 2020-м ПСЖ, то манкунианцы собственную попытку годом позднее провалили – единственный гол "Челси" оставил команду Пепа Гвардиолы без титула.

Тем интереснее было, кто же выйдет победителем из очного противостояния английского и немецкого клубов. Причем "Бавария", по всей видимости, решила упростить задачу своему сопернику: спустя две недели после того, как мюнхенцы прошли в 1/8 финала ПСЖ, руководство команды уволило главного тренера Юлиана Нагельсмана. Почему нужно было делать это именно сейчас? Ответа на этот вопрос наверняка не даст никто.

На место 35-летнего специалиста пришел другой немец – экс-наставник "Челси" Томас Тухель. По задумке боссов "Баварии", он должен был вдохнуть в клуб свежий взгляд и лучшее понимание игры. Связано это с Тухелем или нет, но по первой встрече "Ман Сити" и "Баварии" можно отчетливо сказать: попытка провалилась.

Сразу после стартового свистка "горожане" стали методично разбирать защиту гостей и только за первые десять минут дважды могли поразить ворота соперника. Счет в итоге удалось открыть на 27-й минуте. Бернарду Силва отпасовал с правого фланга на Родри, испанец сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной – точно в девятку, без шансов для голкипера мюнхенцев Янна Зоммера.

Почти тут же футболисты "Ман Сити" могли забить и второй: после подачи Кевина Де Брюйне провалилась защита "Баварии" – вратарю пришлось спасать на выходе. И сразу же мяч оказался у Илкая Гюндогана, который послал его в ворота, но Зоммер и во второй раз сумел выручить команду.

После перерыва мюнхенский клуб наконец-то начал создавать моменты у чужих ворот, но при этом не перестал чудить у своих. На 70-й минуте это вылилось во второй гол "Сити". Дайо Упамекано заигрался и потерял мяч прямо у своей штрафной, Джек Грилиш отобрал снаряд и выложил передачу на Эрлинга Холанда. Тот ускорился, навесил на дальнюю штангу, а Силва точно пробил головой.

Но и на этом беды "Баварии" не закончились. Спустя шесть минут гости получили третий гол. После длинного заброса в штрафную Джон Стоунз головой переправил мяч на Холанда, а тому оставалось лишь переиграть Зоммера, что норвежец без проблем и сделал. Мюнхенцы на такой футбол "Сити" ответить ничем не смогли и уезжают домой в тревожном ожидании ответной игры. Им придется придумать что-то экстраординарное, чтобы после такого разгрома суметь совершить камбэк и не дать "Манчестеру" выйти в полуфинал.



"Бенфика" – "Интер"

Фото: AP Photo/Armando Franca

Второй матч игрового дня вышел не менее интересным. "Бенфика" на своем поле принимала "Интер", но игра для хозяев сложилась, мягко говоря, неудачно.

В первом тайме португальцы ярко атаковали, у них были шансы распечатать ворота соперника, но по итогу ушли на перерыв с нулями на табло. А в начале второй половины игры счет неожиданно открыл итальянский клуб. На 51-й минуте Алессандро Бастони с левого фланга сделал заброс в штрафную, а Николо Барелла опередил защитников "Бенфики" и проткнул мяч мимо голкипера португальской команды Одиссеаса Влаходимоса.

Тут же хозяева получили шанс восстановить баланс в счете. После паса Жоау Мариу с правого фланга сразу три игрока "Бенфики" оказались перед воротами "Интера", но защитники гостей нейтрализовали все попытки забить гол.

Возможно, португальский клуб в конце все-таки сумел бы сделать счет ничейным, но в этот вечер "орлам" категорически не везло. За десять минут до конца основного времени "Бенфика" привезла пенальти: Жоау Мариу после подачи Дензела Дюмфриса сыграл рукой в штрафной, за что арбитр встречи Майкл Оливер после просмотра видеоповтора указал на точку. Одиннадцатиметровый удар безупречно реализовал Ромелу Лукаку.

Уже в компенсированное время "Бенфика" могла размочить счет. Но после великолепной контратаки и удара Гонсалу Рамуша голкипер "Интера" Андре Онана успел среагировать и потащил мяч. В результате португальский клуб оказался в крайне плачевном положении: во втором матче "Бенфике" придется играть на чужом поле, где вдобавок нужно отыграть сразу два мяча. Получится ли это у подопечных Роджера Шмидта или "Интер" спокойно дожмет соперника? Увидим через неделю.

