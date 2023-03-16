Триумф "Наполи" и "Реала": итоги последних матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

15 марта прошли заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. "Реал Мадрид" вновь обыграл "Ливерпуль", а "Наполи" разгромил "Айнтрахт". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о событиях двух поединков.

"Реал Мадрид" – "Ливерпуль"

Фото: AP Photo/Bernat Armangue

После первого матча, который закончился со счетом 5:2 в пользу мадридского "Реала", да еще и на "Энфилде", шансы "Ливерпуля" в ответной встрече были совсем невелики. Единственное, что подстегивало команду Юргена Клоппа, – всего четыре года назад мерсисайдцы в противостоянии с "Барселоной" сумели пройти в следующую стадию, несмотря на 0:3 в первой игре. Поэтому отыграться в такой ситуации, как показала практика, было вполне реально.

Но такие чудеса, к сожалению, уникальны и случаются раз в несколько десятилетий. Повторить их по запросу даже таким мастеровитым наставникам, как Клопп, невозможно. Тем более в битве с самым титулованным тренером Лиги чемпионов Карло Анчелотти.

Ответная встреча получилась не такой богатой на голы: она в принципе была гораздо менее яркой. Но все же были в ней и скорость, и драйв, и опасные моменты. Уже на седьмой минуте счет мог открыть "Ливерпуль". "Реал" ошибся в обороне, Мохаммед Салах оказался с мячом, отдал пас в штрафную на Дарвина Нуньеса, тот ворвался в штрафную, но пробил точно в Тибо Куртуа.

На 14-й минуте ответил "Реал": после навеса Тони Крооса Милитао скинул мяч на дальнюю штангу, Винисиус попытался нанести удар с ближней дистанции, но надежно сыграл Алиссон. А мгновения спустя Эдуарду Камавинга решил зарядить издалека: "Ливерпуль" спасла перекладина. На 36-й минуте снова гости были близки к голу. Коди Гакпо с правого края мощно нанес штрафной удар в ближний угол, но Куртуа парировал этот выстрел.

Второй тайм начался с кошмарной ошибки защитников "Ливерпуля". Эндрю Робертсон подарил мяч Федерико Вальверде, уругваец отыгрался с Каримом Бензема и улетел один на один с голкипером "красных". Однако на последнем рубеже Алиссон спас свою команду.

Впрочем, "Реал" все-таки добился своего. Ближе к концу встречи показалось, что игра успокоилась и катится к нулевой ничьей. Но на 78-й минуте Бензема все-таки открыл счет: Камавинга отдал пас на Карима, тот потерял мяч, но снаряд отскочил к Винисиусу. Бразилец в падении вернул его французу, который и переиграл Алиссона. В результате "Реал" по сумме двух матчей (6:2) уверенно прошел в четвертьфинал, а фанатам "Ливерпуля" теперь придется сдавать билеты в Стамбул, где пройдет главный матч турнира.

"Наполи" – "Айнтрахт"

Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

В паре "Наполи" и "Айнтрахта" все оказалось еще более предсказуемо. В первой встрече в гостях итальянский клуб забил два безответных мяча и четко обозначил свое намерение попасть в следующую стадию Лиги чемпионов. Немецкая команда при этом не то чтобы сильно пыталась этому помешать.

Статистика первой игры оказалась красноречивее некуда: "Наполи" нанес десять ударов в створ против одного у "Айнтрахта". Причем большая часть из этих попыток случилась еще до того, как клуб из Франкфурта остался в меньшинстве. Поэтому главный вопрос на ответную игру больше заключался в том, сколько будет голов и кто их забьет. Сомнений, что "Наполи" попадет в четвертьфинал, практически не было.

Статистика ответной встречи оказалась похожей на цифры первого матча: 8-1 по ударам в створ, но уже на один забитый мяч больше. Моментов для взятия ворот у футболистов итальянского клуба (в особенности, у экс-игрока "Рубина" и "Локо" Хвичи Кварацхелии) по ходу дебютных 45 минут было предостаточно. Однако то спасал голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп, то удары игроков "Наполи" оказывались чрезвычайно неточными.

В результате подопечным Лучано Спаллетти удалось забить лишь на последней компенсированной к первому тайму минуте. Маттео Политано навесил с правого фланга в штрафную, Виктор Осимхен выпрыгнул, пробил головой – Трапп прыгнул за мячом, но не сумел парировать этот удар.

Почти сразу после перерыва Осимхен удвоил счет. На 53-й минуте "Наполи" организовал чудесную комбинацию, которая закончилась прострелом Джованни Ди Лоренцо и ударом нигерийца, по сути, в пустые ворота. На 62-й минуте неаполитанцы заработали еще и пенальти. Джибриль Соу зацепил по ногам Петра Зелиньского, арбитр без раздумий назначил одиннадцатиметровый удар. Стандарт решил реализовать сам поляк и сделал это достаточно уверенно, установив таким образом итоговый счет в матче.

"Наполи" хладнокровно прошел в следующую стадию Лиги чемпионов, обыграв "Айнтрахт" 5:0 по сумме двух игр.

