Пента-трик Холанда и валидольный "Интер". Как прошли матчи 1/8 финала ЛЧ

14 марта состоялись очередные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. "Манчестер Сити" уничтожил "РБ Лейпциг", а "Интер" сыграл вничью с "Порту", но прошел в следующую стадию турнира. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как сложились эти встречи.



"Манчестер Сити" – "РБ Лейпциг"

Фото: AP Photo/Dave Thompson

Первый поединок "Манчестер Сити" и "Лейпцига", который прошел в Германии, закончился во многом неожиданно: немецкий клуб не стал соглашаться на роль статиста и навязал серьезную борьбу своему английскому сопернику. В результате игра завершилась вничью 1:1, подопечные Пепа Гвардиолы уехали домой делать работу над ошибками. Судя по всему, она вышла на пять с плюсом: в ответной встрече мы увидели не только другой результат, но и качественно иную игру.

"Манчестер Сити" с дебютных минут стал наседать на ворота "Лейпцига", предпочитая решить все вопросы еще в первом тайме. На 22-й минуте хозяева открыли счет с пенальти. Беньямин Хенрикс подыграл себе рукой при приеме мяча во время единоборства в штрафной – главный арбитр встречи Славко Винчич после видеопросмотра назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Эрлинг Холанд.

Спустя всего две минуты норвежский нападающий оформил дубль. Кевин Де Брюйне из-за пределов штрафной нанес фантастически красивый удар с подъемом, но мяч попал в перекладину. На добивании первым оказался Холанд, который головой вколотил снаряд в сетку. Перед самым перерывом норвежец сделал хет-трик. После подачи с углового Рубен Диаш отправил мяч в штангу, снаряд прокатился ровно по ленточке, но девятый номер "Сити" добил его в ворота.

Во втором тайме хозяева продолжили уничтожение "Лейпцига". На 49-й минуте Илкай Гюндоган почти с линии штрафной подработал мяч и нанес удар низом точно в дальний угол. На 53-й минуте Холанд после розыгрыша очередного стандарта оформил покер. Еще через несколько минут 22-летний норвежец сделал пента-трик – первый во взрослой карьере. До него лишь два футболиста – экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси и бывший форвард "Шахтера" Луис Адриано – смогли забить пять голов в одной встрече Лиги чемпионов.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Де Брюйне установил итоговый счет, бельгиец с дальней дистанции попал точно в девятку. "Манчестер Сити" буквально с двух ног влетел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Порту" – "Интер"

Фото: AP Photo/Luis Vieira

Второй матч того же вечера вышел, прямо скажем, не таким богатым на голы, но от того даже более драматичным. В первом поединке в Италии "Интер" и "Порту" ограничились всего одним забитым мячом – он оказался на счету Ромелу Лукаку. Та игра могла закончиться по-другому, если бы не удаление Отавио. Но даже 0:1 в гостях давал португальскому клубу карт-бланш на ответную встречу.

"Порту" с первых минут ожидаемо забрал инициативу в свои руки. Уже на третьей минуте Матеус Урибе с дальней дистанции мог поразить ворота "Интера" – мяч разминулся со штангой. До перерыва еще несколько опасных моментов создали обе команды, но все же к забитому голу был ближе именно "Порту".

Большая часть второй половины игры оказалась безынтересной, но концовка встречи заставила переживать даже нейтральных любителей футбола. На 83-й минуте "Интер" организовал атаку, Ромелу Лукаку вошел в штрафную и отпасовал на Лаутаро Мартинеса, но "Порту" разрядил ситуацию.

Самой же валидольной стала пятая добавленная минута. Хозяева разогнали контратаку, мяч после череды рикошетов дошел до Ивана Маркано, который нанес удар в угол. И быть бы голу, но буквально с ленточки снаряд вынес защитник "Интера". Тут же на подборе оказался "Порту", снова доставил Пепе мяч в штрафную, Маркано сыграл головой, а Мехди Тареми пробил – штанга.

Но и это было не все. В очередной раз снаряд оказался во вратарской, теперь уже попробовал свои силы Марко Груич – мяч попал в перекладину. К последним добавленным минутам эмоции игроков "Порту" накалились до предела, некоторые не справились с таким давлением. Пепе получил вторую желтую карточку и отправился в подтрибунное помещение раньше своих одноклубников.

Португальский клуб в итоге не сумел распечатать ворота соперника ни в первом, ни во втором матче. А "Интеру" хватило всего одного мяча, чтобы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.

