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Испанский "Реал" сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча двух футбольных клубов проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Противостояние команд завершилось со счетом 1:1. Первыми счет открыли хозяева: на 36-й минуте матча гол забил нападающий "Реала" Винисиус Жуниор. Однако во втором тайме полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне сравнял счет, забив мяч в ворота соперника на 67-й минуте.

Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере. В другом полуфинале встретятся два итальянских клуба "Милан" и "Интер". Их первая встреча пройдет в среду, 10 мая.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Зенит" одержал победу над "Спартаком" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги и досрочно обеспечил себе чемпионство.

До этого стало известно, что "Реал" первым среди испанских клубов выиграл 100 трофеев в своей истории. В частности, мадридский клуб 35 раз становился чемпионом Испании.

"Зенит" выиграл чемпионат России по футболу пятый раз подряд