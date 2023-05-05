Более 200 человек пострадали в ходе празднований чемпионства ФК "Наполи"

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Больницы Неаполя приняли 203 пострадавших в ходе празднований победы футбольного клуба "Наполи" в чемпионате Италии. Об этом сообщает газета La Stampa.

Как сообщают журналисты, 22 человека находятся в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших получили ожоги от пиротехники, травмы слуха от применения петард и ножевые ранения. Среди пострадавших также есть трое полицейских.

При этом три человека также получили огнестрельные ранения, еще один скончался, добавили в издании. Кроме того, зафиксированы случаи передозировки кокаином, приступов астмы и панических атак.

Ранее сообщалось, что действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл "Челси" в первом четвертьфинальном матче международного футбольного турнира.

Встреча двух клубов состоялась в Мадриде и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отличились капитан "Реала" Карим Бензема (22-я минута) и полузащитник Марко Асенсио (74).



Итальянский ФК "Наполи" стал чемпионом страны впервые за 33 года