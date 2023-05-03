Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Футболисты ЦСКА обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 в ответном матче финала пути Российской Премьер-лиги Кубка России.

Встреча проходила в Екатеринбурге. Голами отличились Хесус Медина и Федор Чалов со стороны армейцев, и Рай Влут – со стороны "Урала".

Предыдущая встреча команд завершилась с результатом 1:1. Таким образом, ЦСКА вышел в суперфинал Кубка России.

Ранее, 24 апреля, ЦСКА сыграл вничью в московском дерби с "Локомотивом", в рамках 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, армейцы прервали победную серию в пять матчей.

