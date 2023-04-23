ЦСКА сыграл вничью с "Локомотивом", прервав победную серию в РПЛ

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ЦСКА сыграл вничью в московском дерби с "Локомотивом", в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), прервав победную серию, сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась на домашней арене ЦСКА. Матч завершился со счетом 1:1. В составе армейцев на 22-й минуте забил гол Антон Заболотный, а в составе железнодорожников гол оформил на 87-й минуте Вильсон Изидора.

Отмечается, что "Локомотив" играл в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Марио Митая, вышедшего на поле на замену на 20-й минуте вместо получившего травму Сергея Пиняева. В свою очередь, ЦСКА прервал свою победную серию в РПЛ на отметке в пять матчей.

В результате матча ЦСКА набрали 45 очков и сравнялись по баллам с московским "Спартаком", который идет на третьей строчке в таблице РПЛ. "Локомотив" набрал 29 очков и занимает 10-ю строчку.

В следующем туре ЦСКА 29 апреля сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", а "Локо" 30 апреля встретится с подмосковными "Химками".

Ранее сообщалось, что "Химки" обыграли "Торпедо" в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.

Победа "Химок" прервала семиматчевую безвыигрышную серию в Российской Премьер-лиге и стала первой победой под руководством Андрея Талалаева, возглавившего команду в апреле.

