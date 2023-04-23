19:25Спорт
17-летний игрок "Локо" Михаил Щетинин дебютирует в основном составе в РПЛ в матче с ЦСКА
Фото: телеграм-канал "ФК "Локомотив" Москва
17-летний игрок "Локомотива" Михаил Щетинин дебютирует в основном составе в Российской Премьер-лиге в матче с ЦСКА, сообщает портал "Чемпионат".
"Команды будут играть на стадионе "ВЭБ Арена (Арена ЦСКА. – Прим. ред.)" в Москве. Начало игры – в 19:30 по московскому времени", – отмечается в сообщении.
В настоящее время ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ сезона 2022–2023 года. Команде удалось набрать 44 очка после 23 матчей. В свою очередь, "Локо" находится на 10 строчке, получив 28 очков.
В РПЛ лидерство у петербургского футбольного клуба "Зенит". У команды Сергея Семака 58 очков.
Ранее сообщалось, что "Химки" обыграли "Торпедо" в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Химках, завершилась со счетом 4:2.
Победа "Химок" прервала семиматчевую безвыигрышную серию в Российской Премьер-лиге и стала первой победой под руководством Андрея Талалаева, возглавившего команду в апреле.
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