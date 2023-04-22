"Химки" обыграли "Торпедо" в домашнем матче 24-го тура РПЛ

Фото: vk.com/fckhimki_official

"Химки" обыграли "Торпедо" в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-лиги, сообщает РИА Новости.

Встреча, которая состоялась в Химках, завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев мячи забили Бутта Магомедов на 34-й минуте, Резиуан Мирзов на 59-й минуте с пенальти, на 63-й гол забил Владимир Хубулов и на 67-й – Неманья Главчич. У "Торпедо" гол забил Андре на 45-й минуте с пенальти и Илья Стефанович на 52-й минуте.

Победа "Химок" прервала семиматчевую безвыигрышную серию в Российской Премьер-лиге и стала первой победой под руководством Андрея Талалаева, возглавившего команду в апреле. Отмечается, что футболисты "Химок" с 17 очками заняли предпоследнее, 15 место в турнирной таблице. В свою очередь, "Торпедо" с 13 очками идет на последнем месте.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" проиграл тольяттинскому "Акрону" со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России, пропустив два гола за пять минут.

Теперь "Акрон" вышел в финал кубка, а "Спартак" завершил борьбу. До этого тольяттинцы уже выбила из кубка три московские команды: "Локомотив", "Динамо" и "Торпедо".

